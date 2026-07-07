قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة
شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة
رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي
الأرصاد: ارتفاع الرطوبة يرفع "الحرارة المحسوسة" لـ 38 درجة.. وتحذير عاجل للمصطافين
الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث
تنظيم الاتصالات يطلق درعًا رقميًا لحماية الأطفال
حماية المستهلك يُحذر من انتحال صفته بمواقع التواصل
تشكيل منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. صلاح يقود الفراعنة
حافلة منتخب مصر تغادر إلى ملعب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
إهدار 4 ملايين جنيه .. فضيحة إنارة شوارع طهطا تنتهي بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية
"النقل": دخول الأحواض 3-5-6 بميناء السخنة الخدمة وبدء التشغيل التجاري لمحطة "ترانس كارجو"
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
آية التيجي

تعد صينية الفراخ بالبصل من أشهر الأطباق التي تزين موائد الغداء، إذ تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل وزيت الزيتوت، والتي تعتمد على تتبيلة بسيطة تمنح الدجاج نكهة مميزة مع بصل مكرمل وشهي.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

مكونات صينية الفراخ بالبصل:
دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع، مغسولة ومصفاة جيدًا.
3 إلى 4 بصلات كبيرة مقطعة شرائح أو جوانح.
ملعقة كبيرة قرفة.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملح حسب الرغبة.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل:
ـ ابدئي بوضع شرائح البصل في وعاء عميق، ثم أضيفي إليها القرفة والملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.

ـ افركي البصل جيدًا بيديك حتى يلين ويخرج عصارته، وهي خطوة تساعد على تعزيز النكهة والحصول على بصل مكرمل أثناء الطهي.
ـ بعد ذلك، تبلي قطع الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا مع فركها جيدًا حتى تتشرب التوابل.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل


ـ افردي البصل المتبل في قاع صينية الفرن، ثم رصي فوقه قطع الدجاج، وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على الوجه.
ـ غطي الصينية أولًا بورق زبدة، ثم بورق ألومنيوم بإحكام.

ـ أدخليها فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة أو حتى تنضج قطع الدجاج تمامًا.
ـ آخر 10 دقائق، أزيلي ورق الزبدة والألومنيوم، ثم ضعي الصينية تحت الشواية حتى تكتسب الفراخ لونًا ذهبيًا شهيًا، ويصبح البصل مكرملًا وغنيًا بالنكهة.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

طريقة تقديم صينية الفراخ بالبصل

وتقدم صينية الفراخ بالبصل ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء، لتكون وجبة متكاملة تناسب العزومات والتجمعات العائلية.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل صينية الفراخ بالبصل وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي فراخ في الفرن تتبيلة الفراخ وصفات الغداء أكلات مصرية طريقة عمل الفراخ في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

برج العقرب

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قراراتك المالية تحتاج إلى حكمة

الصدفية

ماهى الصدفية وما أهم أعراضها ؟

قلقاس

أكلة مصرية تراثية.. طريقة عمل طاجن القلقاس بالخضرة

بالصور

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد