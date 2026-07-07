طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

تعد صينية الفراخ بالبصل من أشهر الأطباق التي تزين موائد الغداء، إذ تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل وزيت الزيتوت، والتي تعتمد على تتبيلة بسيطة تمنح الدجاج نكهة مميزة مع بصل مكرمل وشهي.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

مكونات صينية الفراخ بالبصل:

دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع، مغسولة ومصفاة جيدًا.

3 إلى 4 بصلات كبيرة مقطعة شرائح أو جوانح.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل:

ـ ابدئي بوضع شرائح البصل في وعاء عميق، ثم أضيفي إليها القرفة والملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.

ـ افركي البصل جيدًا بيديك حتى يلين ويخرج عصارته، وهي خطوة تساعد على تعزيز النكهة والحصول على بصل مكرمل أثناء الطهي.

ـ بعد ذلك، تبلي قطع الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا مع فركها جيدًا حتى تتشرب التوابل.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل



ـ افردي البصل المتبل في قاع صينية الفرن، ثم رصي فوقه قطع الدجاج، وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على الوجه.

ـ غطي الصينية أولًا بورق زبدة، ثم بورق ألومنيوم بإحكام.

ـ أدخليها فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة أو حتى تنضج قطع الدجاج تمامًا.

ـ آخر 10 دقائق، أزيلي ورق الزبدة والألومنيوم، ثم ضعي الصينية تحت الشواية حتى تكتسب الفراخ لونًا ذهبيًا شهيًا، ويصبح البصل مكرملًا وغنيًا بالنكهة.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

طريقة تقديم صينية الفراخ بالبصل

وتقدم صينية الفراخ بالبصل ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء، لتكون وجبة متكاملة تناسب العزومات والتجمعات العائلية.