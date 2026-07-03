طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة.. حلوى باردة بطعم غني

يعد كيك الحليب بالفراولة من أشهى الحلويات الباردة التي تجمع بين الكيك الإسفنجي الهش، وصوص الحليب الغني، وكريمة الفراولة الناعمة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتقديم في المناسبات والعزومات أو كتحلية منعشة في فصل الصيف.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة للشيف فاطمة أبو حاتي، بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة

مقادير كيك الحليب بالفراولة:

أولًا: مكونات الكيك الإسفنجي:

3 بيضات.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب حليب.

عبوة خليط كيك فانيليا جاهز.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثانيًا: مكونات التشريب:

كوب حليب.

نصف كوب حليب مكثف محلى.

ثالثًا: مكونات التغطية:

2 كيس كريم شانتيه بالفراولة.

150 مل لبن بارد.

صوص فراولة.

صوص شوكولاتة بيضاء.

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة:

ـ لتحضير الكيك: في وعاء عميق، يُخفق البيض مع الفانيليا، ثم يُضاف الزيت والحليب ويُخلط جيدًا. بعد ذلك يُضاف خليط الكيك الجاهز تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

ـ يُصب الخليط في صينية مدهونة، ثم يُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

ـ لتشريب الكيك بالحليب: بعد إخراج الكيك من الفرن وتركه يبرد قليلًا، تُصنع ثقوب صغيرة باستخدام شوكة.

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة

ـ يُخلط الحليب مع الحليب المكثف المحلى، ثم يُوزع الخليط بالتساوي فوق الكيك حتى يتشربه بالكامل، ما يمنحه قوامًا طريًا ومذاقًا غنيًا.

ـ لتحضير كريمة الفراولة: يُخفق كريم الشانتيه بالفراولة مع اللبن البارد باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتكون كريمة متماسكة وناعمة.

ـ لتزيين الكيك: تُفرد كريمة الفراولة فوق سطح الكيك بالتساوي، ثم يُوزع صوص الفراولة وصوص الشوكولاتة البيضاء على الوجه، ويُمزجان برفق باستخدام خلة أسنان للحصول على شكل رخامي جذاب.

وأخيرًا، يُوضع الكيك في الثلاجة لعدة ساعات حتى يبرد تمامًا، ثم يُقطع ويُقدم باردًا.

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة

نصائح لنجاح كيك الحليب بالفراولة

ـ استخدمي جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة للحصول على كيك هش.

ـ اتركي الكيك يتشرب خليط الحليب جيدًا قبل إضافة الكريمة.

ـ احرصي على استخدام اللبن شديد البرودة عند خفق كريم الشانتيه للحصول على قوام متماسك.

ـ يُفضل تبريد الكيك قبل التقديم للحصول على أفضل مذاق.