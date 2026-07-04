رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بخالص التهنئة إلى المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، بمناسبة الفوز المستحق على منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، في إنجاز أسعد قلوب المصريين وأدخل الفرحة إلى جميع بيوت الشعب المصري العظيم.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: “نهنئ أبناءنا لاعبي المنتخب الوطني بهذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس روح الإصرار والعمل الجماعي والانتماء. لقد أدخلوا الفرحة إلى قلوب الشعب المصري العظيم، وقدموا نموذجًا يبعث على الفخر والثقة بقدرة المصريين على تحقيق الإنجازات الكبيرة، تحت علم مصر".

وأضاف أن مثل هذه اللحظات تؤكد قدرة الرياضة على توحيد المصريين حول هدف واحد، وتعزيز قيم الانتماء والأمل، متمنيًا للمنتخب الوطني دوام التوفيق ومواصلة مشواره الناجح، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.