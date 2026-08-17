الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

وبحسب القانون، يجرى العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، بهدف الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.



موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

يأتي انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في نهاية يوم خميس تحديدا 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند حلول منتصف الليل، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي وفقًا للجدول القانوني المقرر.

ويستند هذا الموعد إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي نص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبذلك، فإن الخميس 29 أكتوبر يمثل آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2026، بينما يكون الجمعة 30 أكتوبر هو أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي.

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع انتهاء التوقيت الصيفي 2026، يجب على المواطنين التأكد من ضبط الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث الوقت بصورة تلقائية.

وتتم عملية تغيير الساعة وفق الخطوات التالية:

عند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل، يتم تأخيرها 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً.

التأكد من تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا في الهواتف الذكية.

مراجعة الساعات الإلكترونية التي تعتمد على الضبط اليدوي.

إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية.

مراجعة توقيت الساعات الموجودة في السيارات.

التأكد من ضبط الأجهزة المنزلية والإلكترونية التي لا تتصل بالإنترنت.

مراجعة مواعيد المنبهات والاجتماعات والرحلات بعد تغيير التوقيت.

وتقوم غالبية الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت بتحديث الساعة تلقائيًا عند تفعيل خاصية الوقت والتاريخ التلقائي، لكن يظل من الأفضل التأكد من صحة التوقيت بعد منتصف الليل لتجنب أي ارتباك.



قانون التوقيت الصيفي

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 القواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، ونص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، إذ يؤدي تقديم الساعة خلال أشهر الربيع والصيف إلى الاستفادة من الضوء الطبيعي لفترة أطول خلال اليوم.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن الهدف من النظام هو ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، إلى جانب الاستفادة من زيادة ساعات النهار خلال الربيع والصيف.

وبناءً على النص القانوني، فإن تغيير الساعة ليس إجراءً استثنائيًا مرتبطًا بعام 2026، وإنما نظام سنوي يستمر تطبيقه وفق المواعيد المحددة بالقانون، ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد يغير قواعده.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ليستمر العمل به خلال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وتتكرر دورة تغيير الساعة وفق القانون كل عام، إذ يتم تقديم الساعة في نهاية أبريل ثم تأخيرها في نهاية أكتوبر، بما يتوافق مع المواعيد التي حددها التشريع.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير يرتبط بعدة اعتبارات تنظيمية، إذ يمثل يوم العطلة الأسبوعية في قطاعات واسعة من الدولة، ما يقلل من احتمالات حدوث ارتباك واسع في بداية يوم العمل.

كما يمنح تطبيق التغيير مع بداية يوم الجمعة المؤسسات والأفراد فرصة لضبط أوقاتهم قبل عودة معظم جهات العمل والدراسة إلى نشاطها المعتاد.

ويساعد هذا التوقيت أيضًا على منح المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت فرصة لتحديث أنظمتها، بالإضافة إلى تقليل التأثير المباشر على حركة العمل والخدمات اليومية.

ومن الناحية العملية، فإن إجراء التغيير خلال عطلة نهاية الأسبوع يجعل عملية الانتقال بين التوقيتين أكثر سلاسة بالنسبة إلى المواطنين ومقدمي الخدمات.



ماذا يتغير بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

بعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وبدء التوقيت الشتوي، سيلاحظ المواطنون تغيرًا واضحًا في مواعيد شروق وغروب الشمس مقارنة بالفترة السابقة.

فمع تأخير الساعة 60 دقيقة، يصبح شروق الشمس وغروبها وفق توقيت الساعة أبكر بساعة مقارنة بالتوقيت الصيفي، وهو ما ينعكس على تنظيم اليوم ومواعيد الأنشطة المختلفة.

وقد تتأثر بعض المواعيد المرتبطة بوسائل النقل والرحلات والخدمات التي تعتمد على توقيت محدد، لذلك من المهم مراجعة مواعيد السفر والطيران والقطارات ووسائل النقل قبل موعد تغيير الساعة.

كما ينبغي الانتباه إلى المواعيد الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية والمنبهات، خاصة بالنسبة إلى الأجهزة أو التطبيقات التي لا تعتمد على التحديث التلقائي.

هل تتغير ساعات العمل الرسمية؟

لا يعني انتهاء التوقيت الصيفي 2026 تقليص عدد ساعات العمل أو زيادتها، وإنما يقتصر التغيير على الساعة الرسمية المعمول بها في البلاد.

وبالتالي، فإن ساعات العمل المحددة قانونًا تظل كما هي من حيث عدد الساعات، لكن بداية ونهاية هذه الساعات ستتم وفق التوقيت الشتوي الجديد بعد تأخير الساعة 60 دقيقة.

وينطبق الأمر نفسه على الدراسة والخدمات والأنشطة اليومية، إذ لا يعني تغيير التوقيت بالضرورة صدور قرارات منفصلة بتعديل عدد ساعات العمل، وإنما يتم التعامل مع المواعيد وفق الساعة الرسمية الجديدة.

تأثير تغيير الساعة على السفر والرحلات

يعد السفر من أكثر المجالات التي تستدعي الانتباه عند الانتقال بين التوقيتين، خاصة الرحلات الجوية والقطارات والحافلات، لأن أي خطأ في ضبط الساعة قد يؤدي إلى الوصول في موعد غير مناسب.

ولهذا ينصح المسافرون بمراجعة تذاكر السفر ومواعيد الرحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي، والتأكد من توقيت المغادرة والوصول وفق آخر البيانات الصادرة عن شركات النقل والجهات المختصة.

كما يجب على المسافرين الذين يستخدمون هواتفهم كمنبهات التأكد من أن الجهاز سيقوم بتحديث الوقت تلقائيًا، أو ضبط الساعة يدويًا إذا كان الجهاز لا يدعم التحديث التلقائي.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي 2026، يمكن للمواطنين اتخاذ عدد من الإجراءات البسيطة لتجنب أي ارتباك في المواعيد، ومن أبرزها:

ضبط الساعات اليدوية وساعات الحائط مساء الخميس.

التأكد من تفعيل ضبط الوقت تلقائيًا على الهواتف.

مراجعة مواعيد الرحلات والسفر.

تحديث المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

مراجعة مواعيد الاجتماعات والفعاليات.

التأكد من توقيت الساعات الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية.

مراجعة مواعيد الخدمات الإلكترونية المهمة صباح الجمعة.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة للأشخاص الذين لديهم رحلات أو مواعيد عمل مبكرة في أول أيام التوقيت الشتوي.



التوقيت الشتوي يعود في 30 أكتوبر

وبحلول الجمعة 30 أكتوبر 2026، تكون مصر قد انتقلت رسميًا إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية الخميس 29 أكتوبر.

ويأتي هذا الانتقال وفق نظام محدد بالقانون، بعدما قررت الدولة إعادة العمل بالتوقيت الصيفي بهدف ترشيد الطاقة والاستفادة من ساعات النهار، على أن يتم تقديم الساعة في نهاية أبريل وتأخيرها في نهاية أكتوبر.

ويظل انتهاء التوقيت الصيفي 2026 موعدًا مهمًا بالنسبة إلى ملايين المواطنين، نظرًا لتأثير تغيير الساعة على تفاصيل الحياة اليومية، بداية من مواعيد الاستيقاظ والعمل والدراسة، مرورًا بالسفر ووسائل النقل، ووصولًا إلى الخدمات والمواعيد الإلكترونية.