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متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة : قوافل المساعدات تصل يوميًا لأهالي القطاع
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة : قوافل المساعدات تصل يوميًا لأهالي القطاع

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، أن القيادة المصرية والشعب المصري يواصلان تقديم الدعم لأهالي القطاع، مشددًا على أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين في غزة.

حجم الدعم المصري المقدم

وقال منصور إن صوت مصر حاضر بقوة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يرون بشكل مباشر حجم الدعم المصري المقدم لهم، مؤكدًا أن أهالي القطاع يدركون الدور الذي تقوم به مصر في مساندتهم.

وخلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أكد منصور أن وجود القيادة المصرية يمثل مصدر دعم وأمان لأهالي غزة، موضحًا أن قوافل المساعدات المصرية تدخل القطاع بصورة يومية، وتحمل مختلف الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية.

مساعدات مصرية يومية لأهالي غزة

وأوضح المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة أن المساعدات القادمة من مصر تتضمن طرودًا غذائية ومستلزمات صحية، إلى جانب الخيام والشوادر والبطانيات والفرشات وغيرها من الاحتياجات التي تحتاج إليها الأسر الفلسطينية ومراكز الإيواء.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية أصبحت، بحسب وصفه، ركيزة أساسية للعائلات الفلسطينية في القطاع، موضحًا أن مقراتها مفتوحة أمام أهالي غزة وتعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين.

«سند وأمان» لحماية الأرامل وزوجات الشهداء

وكشف منصور عن إطلاق اللجنة حملة «سند وأمان»، التي تستهدف دعم الأرامل وزوجات الشهداء، من خلال تقديم الإرشاد والتوعية والدعم النفسي، بهدف مساعدتهن وحمايتهن من صور الاستغلال التي قد يتعرضن لها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأكد أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء اللاتي فقدن أزواجهن خلال الأحداث التي شهدها قطاع غزة.

«أكتوبر الوردي» لدعم صحة النساء في غزة

وتطرق المتحدث إلى تنظيم فعالية «أكتوبر الوردي» داخل المستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، بمشاركة عدد كبير من السيدات، موضحًا أن الفعالية تضمنت التوعية بأهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للنساء.

وأضاف أن جهود اللجنة لا تقتصر على الجانب الصحي، وإنما تشمل أيضًا توفير الاحتياجات الأساسية للأسر ومخيمات النازحين، من بينها الدقيق وجالونات المياه، إلى جانب أصناف متعددة من المساعدات التي تصل من مصر إلى القطاع.

وشدد منصور على استمرار العمل داخل غزة لتقديم المساعدات والدعم للأسر الفلسطينية، مؤكدًا أن الجهود المصرية الإغاثية مستمرة في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

قطاع غزة غزة فلسطين

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