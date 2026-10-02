الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عز الدين بك في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" مقتل عز الدين بك، قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والذي قالا إنه "كان مسؤولاً عن احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين"، في غارة جوية نُفذت يوم الثلاثاء.



من هو عز الدين بك؟



وذكر جيش الاحتلال في بيان مشترك أن بك شغل قبل توليه قيادة اللواء منصبي قائد كتيبة جباليا الغربية ورئيس الاستخبارات العسكرية للواء شمال غزة، متهماً إياه بالتخطيط وتمويل هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، والمشاركة في التسلل إلى إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف البيان أن بك كان مسؤولاً عن احتجاز عدد من الرهائن، بينهم ميا شيم، هشام السيد، أميت بوسكيلا، شاني لوك، ميشيل نيسنباوم، إيليا توليدانو، رون شيرمان، تمير نمرودي وأوريون هرنانديز، إلى جانب آخرين.



واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقتله يمثل "لحظة مهمة"، مؤكداً مواصلة عملياته ضد قادة وعناصر حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وأن عملياته في قطاع غزة تهدف إلى "حماية المدنيين الإسرائيليين وإزالة التهديدات التي تمثلها الحركة".

تفاصيل العملية

وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان قد أعلنا في بيان مشترك يوم الثلاثاء الماضي اغتيال عز الدين بك، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل عز الدين بك الملقب بـ "أبو حمزة" والمعروف بـ "عشماوي"، إلى جانب شخص آخر يدعى مهند أبو فول.