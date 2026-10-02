أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري تباينًا في ختام تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجلت غالبية العملات الرئيسية صعودا، بينما تراجعت العملات الإسكندنافية واليوان الصيني.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي في مصر.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 52.27 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

و الدولار من أبرز العملات الأجنبية تأثيرًا في حركة السوق المصرية، لارتباطه المباشر بتكلفة الواردات والسلع الأساسية.

سعرا اليورو والجنيه الإسترليني اليوم

واستقر سعر اليورو علي ارتفاعات أمس الخميس ليسجل الآن نحو 58.89 جنيه للشراء و59.37 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني فقد بلغ في البنك الأهلي اليوم نحو 68.96 جنيه للشراء و69.51 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 62.36 جنيه للشراء، و62.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الكرونة السويدية إلى 5.18 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرونة النرويجية نحو 5.39 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 5.46 جنيه.

فيما وصل سعر الكرونة الدنماركية إلى 7.86 جنيه للشراء، و7.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية

في المقابل، استقر سعر الين الياباني عند 32.99 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع إلى 33.28 جنيه.

وتداول سعر اليوان الصيني عند 7.75 جنيه للشراء، و7.76 جنيه للبيع.

سعرا الدولار الكندي والأسترالي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الكندي 36.66 جنيه للشراء ، و36.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 36.23 جنيه للشراء ، و36.42 جنيه للبيع.