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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق يلتهم مخزن مراتب بشبرامنت.. 5 ساعات لإخماد النيران

محاولات اخماد الحريق
محاولات اخماد الحريق
ندى سويفى

شهدت منطقة شبرامنت بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، ملحمة بطولية لرجال الحماية المدنية، استمرت نحو 5 ساعات متواصلة، للسيطرة على حريق هائل اندلع مع الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة داخل مخزن للمراتب، وسط تصاعد ألسنة اللهب وسرعة انتشار النيران على مساحة كبيرة.

فور تلقي البلاغ، دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت على الفور في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة خاصة مع تواجد جمالون مجاور للمخزن، وفي ظل طبيعة المواد الموجودة داخل المخزن والتي ساهمت في سرعة اشتعال النيران.

كما جرى الدفع بعدد من خزانات المياه الاستراتيجية لدعم سيارات الإطفاء، وإمداد القوات بكميات المياه اللازمة للتعامل مع الحريق، خاصة مع اتساع مساحة الاشتعال واستمرار تصاعد ألسنة اللهب لفترة طويلة.

وبالتزامن مع جهود الإطفاء، دفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط موقع الحريق، تحسبًا لوقوع أي إصابات بين المواطنين أو أفراد قوات الحماية المدنية المشاركين في عمليات الإخماد.

ولم تتوقف جهود رجال الحماية المدنية عند عمليات الإطفاء، حيث استعانت القوات بـ«لودر» لهدم أجزاء من حوائط المخزن، بما ساهم في الوصول إلى بؤر النيران المحاصرة أسفل الأنقاض وتسهيل عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق.

واستمرت عمليات مكافحة النيران على مدار نحو 5 ساعات، بذل خلالها رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة لمحاصرة الحريق والتعامل مع مصادر الاشتعال، حتى نجحت القوات في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المحيطة.

وعقب إخماد النيران، بدأت قوات الحماية المدنية في تنفيذ عمليات التبريد بموقع الحريق، للتأكد من عدم وجود أي بؤر مشتعلة يمكن أن تؤدي إلى تجدد النيران، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

شبرامنت إطفاء حريق حريق هائل الحماية المدنية سيارات الإطفاء

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