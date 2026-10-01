حريق يلتهم منزلًا في شارع التأمينات بأخميم.. والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران

اندلع حريق داخل أحد المنازل بشارع التأمينات بمدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والعقارات المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بشارع التأمينات بدائرة مركز أخميم، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، برفقة الجهات المعنية، للتعامل مع مصدر النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبدأت جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل أو العقارات المحيطة.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت داخل المنزل، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد عقب السيطرة على الحريق، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ولم يتضح حتى الآن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق، حيث تجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابساته وتحديد مصدر بداية النيران.

كما يتم حصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق، والتأكد من عدم وجود أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.