الشباك الواحد يدخل الخدمة في سوهاج.. مدير الأمن يتابع التجربة ميدانيًا ويستمع للمواطنين

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، بدأت وحدات تراخيص المرور بمحافظة سوهاج العمل التجريبي بمنظومة «الشباك الواحد»، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المرورية، وتقليل الوقت والجهد المبذول خلال إنهاء معاملاتهم.

ماذا حدث؟

وفي هذا السياق، أجرى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، صباح اليوم، جولة ميدانية بعدد من وحدات تراخيص المرور، لمتابعة انتظام العمل بالمنظومة الجديدة، والوقوف على مدى جاهزية الوحدات لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة أكثر سهولة ويسرًا.

وخلال الجولة، تابع مدير أمن سوهاج سير الإجراءات داخل وحدات التراخيص، وحرص على الاستماع إلى المواطنين المترددين على الوحدات، للتعرف على آرائهم بشأن منظومة العمل الجديدة، ومدى تأثيرها في سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم ببدء تطبيق منظومة «الشباك الواحد»، مؤكدين أن الإجراءات أصبحت أكثر سهولة، مع تقليل فترات الانتظار، إلى جانب حسن التعامل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لهم.

كما أشاد المواطنون بما تضمنته المنظومة من تخفيضات في قيمة بعض الأموال والرسوم المتعلقة بالخدمات، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على تجربتهم أثناء إنهاء معاملاتهم داخل وحدات التراخيص.

وخلال جولته، وجه اللواء أشرف عبد المالك بضرورة الاهتمام بكبار السن وذوي الهمم، وتوفير الكراسي المخصصة لهم، بما يضمن راحتهم أثناء ترددهم على وحدات المرور، فضلًا عن تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لهم وتيسير حصولهم على الخدمات دون مشقة.

وأكد مدير أمن سوهاج خلال جولته أهمية استمرار حسن معاملة المواطنين، والالتزام بتطبيق المنظومة الجديدة بالشكل الذي يحقق أهدافها في تطوير الخدمات الشرطية والمرورية، وتقديم خدمة أكثر سرعة وتنظيمًا للمواطنين.