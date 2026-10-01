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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس النواب

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يلقي المهندس مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بعد قليل كلمة أمام مجلس النواب ، و يعقد مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة المستشار هشام بدوى.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، إلى جانب عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، فضلا عن نظر الاعتذارات.

كما تشهد الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مواد مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، 
ويستمع المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتراض.

ويواصل المجلس أعماله يوم الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026، من خلال ثلاث جلسات، تبدأ الأولى في الساعة الحادية عشرة صباحا، وتتضمن الاعتذارات والرسائل وإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، فيما تعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء، بينما تعقد الجلسة الثالثة في الساعة الثانية والنصف ظهرا لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية.  

ويختتم المجلس جلساته الافتتاحية يوم الإثنين المقبل 5 أكتوبر 2026، بعقد الجلسة الخامسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ويتضمن جدول أعمالها الاعتذارات والرسائل، إلى جانب نظر ما يستجد من أعمال.

المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث دور الانعقاد العادي الثاني

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