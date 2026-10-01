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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باك ليفت .. «شوبير» يكشف عن موهبة جديدة مُرشحة للتصعيد إلى الفريق الأول بالأهلي

أحمد شوبير ومهند الشامي
أحمد شوبير ومهند الشامي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موهبة اللاعب مهند الشامي، مشيرًا إلى إمكانية تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «مهند الشامي موهوب جدًا، والأهلي بيبحث دايمًا عن باك ليفت، وده من أشبال النادي الأهلي».

وأضاف: «الأهلي هيرجع يدور على باك ليفت تاني، ما تاخد الولد ده تظبطه وتجهزه عشان يبقى الباك ليفت بتاعك السنة الجاية».

وتابع: «هتقولي عنده منتخبات كتير وبطولات، ماشي خليه تحت عينك للسنة الجاية ويبقى من المرشحين للعب. أنت مخدتش بالك أوي من حمزة عبد الكريم إلا لما لعب من خلال المنتخبات، ومهند الشامي من خلال المنتخبات».

واختتم شوبير: «هتقولي ممكن ميستحملش ضغط الفريق الأول، موافقك، بس ابقى اديته الفرصة وخليته يتمرن مع الفريق واديته مباريات، طيب هحكم عليه إزاي؟ ما أنا أديله مباريات».

أحمد شوبير مهند الشامي الأهلي

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