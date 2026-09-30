الوصفة الأصلية.. طريقة عمل ناجتس الفراخ

تبحث الأمهات عن افكار اكلات جديدة وسهلة التحضير ومناسبة لوجبة المدرسة في اللانش بوكس لأطفالك، ويعشق الكبار والصغار الفراخ الناجتس باعتبارها شهية وسهلة التحضير، ويمكن تعلم طريقة عمل ناجتس الفراخ في البيت دون الحاجة لشراء الأكياس الجاهزة المكلفة، لكن لنصف كيلو بانيه يمكنك تقديم كمية وفيرة من الناجتس البيتي الشهي.

طريقة عمل ناجتس الفراخ

مقادير ناجتس الفراخ



- كيلو فراخ مخلية صدور و أوراك

- نصف كوب فيجيتار او بقسماط ناعم

- معلقتين كبيرة نشا

- معلقتين كبيرة حليب بودرة

التوابل:

م ص من ( ملح-فلفل اسود-توم بودرة-بصل بودرة- بودرة مرقة دجاج- بهارات دجاج-سبع بهارات- نص م ص بابريكا)

طريقة عمل ناجتس الفراخ بالخطوات



- في الكبة نضيف كل المكونات ونفرمها جيداً

- في صينية مدهونة بالزيت بسيط نضع خليط الناجتس بسمك متوسط

- ادخليها الفريزر لمدة ساعتين

-بعد ساعتين أخرجيها وقطعيها مكعبات حسب الحجم الذي ترغبينه

خليط التغليف

- ٢ بيضة مع ربع كوب حليب ورشة ملح وفلفل أسود وبابريكا ثم ضيفي ربع كوب دقيق وقلبي المكونات حتى تحصلي على قوام ثقيل



- في طبق آخر ضعي كريسبي او فيجيتار ويمكن استبداله بكورن فليكس مطحون

- نضع قطعة الناجتس في خليط البيض والدقيق ثم نغلفها بالكريسبي وتغليفها جيدا

اقلي قطع الكريسبي في زيت غزير ساخن لمدة ٧ دقايق ، ويمكن تسويتها في الأبر فراير.

طريقة عمل الناجتس نادية السيد

مقادير عمل الناجتس

نصف كيلو بانيه "صدور فراخ".

نصف ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

وأيضا ثمرة بصل مقطعة شرائح.

وكذلك 3 فصوص ثوم.

وأيضا ملعقة كبيرة من البقسماط.

بالإضافة إلى رشة ملح.

وبيضة مخفوقة بشكل جيد.

مكونات تغطية الناجتس

عدد واحد بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب بقسماط.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

طريقة عمل الناجتس نادية السيد مكتوبة

يتم تتبيلة الفراخ قبل فرمها بحوالي يوم، حيث يوضع عليها البصل المفروم مع الثوم، ورشة من بهارات الدجاج، والملح، والفلفل الأسود، وتترك في هذه التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي يتم وضع قطع الدجاج الصغيرة في وعاء وعليه الثوم، وكذلك البصل والبقسماط، وأيضا البيض والفلفل الأسود، مع التقليب جيدا.

بعد ذلك يتم ضرب هذه المكونات بشكل جيد، إلى أن يصبح عجين متماسك، على أن يتم تشكيله بقطع البيتي فور، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

وفي أطباق منفصلة يوضع البيض والبقسماط والدقيق، وتغمس قطعة الناجتس في البيض ثم في الدقيق، وبعد ذلك في البقسماط، على أن توضع في مقلاة الزيت الساخنة، وتترك إلى أن يصبح لونها ذهبي.

يتم وضع قطع الناجتس على ورق أبيض حتى يتخلص من الزيت الزائد.. ويقدم لأفراد الأسرة بجانب الكاتشب والمايونيز، وأيضا البطاطس المحمرة، ويمكن عمل مكرونة بالصلصة.

طريقة عمل الناجتس مثل المطاعم

مقادير ناجتس الدجاج مثل المطاعم

- أفخاذ الدجاج : 500 غراماً (مخلي من العظام)

- نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : 2 كوب

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : نصف ملعقة صغيرة (اختياري)



طريقة تحضير ناجتس الدجاج مثل المطاعم

في محضر الطعام، اطحني أوراك الدجاج جيداً حتى تحصلي على عجينة، ثم أضيفي الدقيق، ونشا الذرة، والبصل البودرة، والملح، والفلفل الأسود، والفلفل الحار، واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات. شكلي العجينة بالشكل المفضل لكِ، وأدخليها الفريزر لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك. أحضري ثلاث أطباق وضعي بالطبق الأول الدقيق، وبالطبق الثاني البيض المخفوق، والثالث البقسماط. لتحضير تغليفة الناجتس: ضعي كرات الدجاج بالدقيق أولاً، ثم البيض والبقسماط حتى تغطيها المكونات من جميع الجهات، ثم صفي الناجتس بعدها في طبق وأدخليها إلى الثلاجة. حمّي زيت غزير في مقلاة عميقة على النار، واقلي قطع الناجتس حتى يصبح لونها ذهبي. صفي الناجتس من الزيت جيداً وقدميه ساخناً.

طريقة عمل الناجتس بالبانيه والبطاطس

المكونات

- قطعتين مفرومتين من البانيه.

- ربع كيلو من البطاطس المهروسة.

- بصل مفروم، وثوم مفروم.

ملعقتين من الدقيق، وملعقتين من البقسماط.

- كزبرة مفرومة، وشبت مفروم.

- ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

- بيضة.

- زيت للقلي.

- مكونات الطبقة الخارجية (كوب من البقسماط، كوب من الدقيق، بيض)



طريقة عمل الناجتس الاقتصادي





1- اخلط صدور الدجاج والبصل والثوم والبيض والكزبرة والشبت والملح والفلفل والبهارات في الكبة.

2- اخلط البطاطس المهروسة مع البقسماط والدقيق والبيض والملح والفلفل في الكبة.

3- امزج خليط الدجاج بخليط البطاطس

4- قطع الخليط على شكل أقراص صغيرها، وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

5- ضع الناجتس في البيض المخفوق ثم الدقيق ثم البقسماط.

6- اترك الناجتس بعض الوقت لترتاح قبل قليها في الزيت والحصول على لون ذهبي.





