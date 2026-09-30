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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والأردن.. مصطفى كامل مع هاني الجراح

المطرب مصطفى كامل مع الفنان هاني الجراح
المطرب مصطفى كامل مع الفنان هاني الجراح
سعيد فراج

استقبل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني الجراح، نقيب الفنانين في الأردن، خلال زيارة خاصة أجراها الأخير إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الفنية والنقابية بين مصر والأردن، ودعم أوجه التعاون المشترك بين الفنانين في البلدين.
 

وشهد اللقاء الذى جمع بين الثنائي وعدد من أعضاء مجلس النقابة مناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم الوسط الفني، إلى جانب بحث سبل توطيد التعاون بين النقابتين، بما يساهم في دعم الفنانين وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب النقابية والفنية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية استمرار التواصل بين نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقابة الفنانين الأردنيين، والعمل على وضع أطر جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الحركة الفنية العربية ويعزز جسور التواصل بين الفنانين المصريين والأردنيين.

ومن المقرر أن يتوج هذا التعاون بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، يتضمن عددًا من البنود التي تهدف إلى تنظيم وتطوير مجالات التعاون النقابي والفني، وفتح آفاق جديدة أمام أعضاء النقابتين، بما يعكس عمق العلاقات الفنية والتاريخية التي تجمع مصر والأردن.

وتأتي زيارة هاني الجراح إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة في إطار حرص النقابتين على تعزيز العلاقات العربية في المجال الفني، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه النقابات الفنية في دعم أعضائها والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العمل الفني.


ومن جانبه، رحب الفنان مصطفى كامل بنقيب الفنانين الأردني، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع الأشقاء العرب تحت مظلة الفن، مشيرًا إلى أن التعاون بين النقابات الفنية العربية يمثل خطوة مهمة نحو مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

وتعد العلاقات الفنية بين مصر والأردن من العلاقات الراسخة، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من صور التعاون بين نجوم البلدين في مختلف مجالات الفن، ويأتي هذا البروتوكول المرتقب ليضيف إطارًا نقابيًا جديدًا لهذه العلاقات ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون المؤسسي بين الجانبين.

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