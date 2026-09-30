مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 9 مناطق نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1000مم على عمق 4.5متر تحت سطح الأرض بشارع النصر للسيارات بجوار محطة مياه شمال حلوان.



انقطاع المياه عن 9 مناطق

الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (وادى حوف – تقسيم النصر للسيارات – عزبة الوالدة – المصانع – مساكن الضباط – منطقة المعادى – عزبة الهجانة بحلوان – عزبة الصفيح – عزبة زين).

مدة قطع المياه



وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعه الموافق 2-10-2026 وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت الموافق 3-10-2026 ولمدة 12 ساعة.

وستقوم الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من مهندسين وفنيين وعمال ومعدات للعمل على سرعة نهو اعمال الإصلاح في اسرع وقت ممكن.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

مع تحيات شركة مياه الشرب بالقاهرة