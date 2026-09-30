أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5229 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6100 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49416 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي



سعر البيع: 52.17 جنيه

سعر الشراء: 52.07 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.34 جنيه

سعر الشراء: 59.01 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.16 جنيه

سعر الشراء: 68.85 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.90 جنيه

سعر الشراء: 13.87 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.21 جنيه

سعر الشراء: 14.17 جنيه.



وكشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف: نعيش أجواء خريفية مستقرة، مع وجود بعض السحب، متابعا: شاهدنا بالأمس تساقط للأمطار الخفيفة على بعض مناطق البلاد.

واسترسل: الأمطار الفترة الحالية تكون خفيفة أو متوسطة، مضيفا: هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى

ولفت إلى أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض، وهناك نشاط للرياح يساهم على الشعور بانخفاض الحرارة بشكل واضح.

وأكد على أن الفترة الأولى من فصل الخريف قد نشهد بها ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، ولكن سرعان ما تعود الأجواء إلى طبيعتها.