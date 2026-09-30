قطاع البترول يضيف 45 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من 4 آبار جديدة ومتوقفة

نجحت شركات قطاع البترول في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لاستعادة مسار الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي محليًا وتعزيز إمدادات السوق وتقليل الاستيراد، في إضافة 45 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب 540 برميلًا يوميًا من المتكثفات، من خلال وضع 3 آبار جديدة على الإنتاج وإعادة تشغيل بئر رابعة بعد إصلاحها، وذلك في مناطق الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل البرية.

وتأتي هذه الإضافات في إطار برنامج عمل متكامل يستهدف التعجيل بوضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وإصلاح الآبار المتوقفة وإعادتها إلى معدلات إنتاجها، والاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بالتوازي مع استعادة الشركاء لضخ استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عودة الاستثمارات إلى معدلاتها المستهدفة، عقب تسوية المستحقات المتأخرة للشركاء، تنعكس بصورة مباشرة على برامج الحفر والتنمية، بما يسهم في وضع آبار جديدة تباعًا على الإنتاج وإعادة تشغيل آبار كانت متوقفة نتيجة نقص الإنفاق، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وأوضحت الوزارة أن الإضافات الجديدة تحققت على النحو التالي:

-شركة خالدة للبترول: وضع البئر SKAL-2 بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية على الإنتاج، بمعدل نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

-شركة الأمل للبترول: إعادة البئر Amal-23 A ST بخليج السويس إلى الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال إصلاحه، بمعدل نحو 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

-منطقة دلتا النيل البرية: وضع البئر عز-2 على الإنتاج بمعدل نحو 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب نحو 460 برميلًا يوميًا من المتكثفات.

-شركة بترودسوق: بدء إنتاج البئر MA-1X بمعدل نحو 8 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب نحو 80 برميلًا يوميًا من المتكثفات.

ويواصل قطاع البترول العمل مع شركات الإنتاج وشركاء الاستثمار لتسريع تنفيذ برامج الحفر والتنمية والإصلاح، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة، بما يتيح وضع المزيد من الآبار على الإنتاج تباعًا وتعزيز إمدادات الغاز للسوق المحلي.