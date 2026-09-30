قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي
بقيمة 102 مليار جنيه.. اتفاقية لتسوية مديونية هيئة المشروعات الصناعية المستحقة لبنك الاستثمار القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد للذهب في مصر الآن.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

الذهب يعود للتراجع مع تعاملات اليوم الأربعاء
الذهب يعود للتراجع مع تعاملات اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

عاد سعر الذهب في السوق المصرية للتراجع من جديد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بعد حالة من التذبذب سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية بين تراجع كبيرة وارتفاع، ليعاود المعدن الأصفر تسجيل خسائر جديدة بالتزامن مع استقرار نسبي في الأسعار العالمية لكنها لا تزال تحقق خسائر كبيرة.

وكان الذهب قد تكبد خسائر قوية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، قبل أن يلتقط أنفاسه ويرتفع ارتفاعا طفيفا أمس الثلاثاء، إلا أنه عاد اليوم الأربعاء ليسجل تراجعا جديدا في جميع الأعيرة، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7006 جنيهات للجرام، مقابل 7011 جنيها أمس الثلاثاء، بتراجع 5 جنيهات، وهو العيار الأعلى سعرا في السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، 6130.25 جنيه للجرام اليوم، مقابل 6134.62 جنيه أمس، بتراجع 4.37 جنيه، محافظا على مستواه فوق 6100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 5254.50 جنيه للجرام، مقابل 5258.25 جنيه أمس، بتراجع 3.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 4086.83 جنيه للجرام، مقابل 4089.75 جنيه أمس.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب اليوم
 

وعلى المستوى العالمي، استقرت أوقية الذهب عند مستوى 217910.96 جنيه، مقابل 218066.48 جنيه أمس، بتراجع 155.52 جنيه، ورغم هذا الاستقرار النسبي إلا أنها لا تزال تحقق خسائر كبيرة مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم
 

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 49042 جنيها، مقابل 49077 جنيها أمس الثلاثاء، بتراجع 35 جنيها، وهو ما يعكس نفس موجة التراجع التي ضربت باقي الأعيرة.

الذهب أسعار الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

بيسكوف

الكرملين: أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية تواصلان اتصالاتهما بشأن تبادل السجناء

اعتقال مالايقل عن 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقال مالايقل عن 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية

هالة السعيد: لا مكان للنجاح الفردي.. قوة سيدات الأعمال في الشراكة العربية

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد