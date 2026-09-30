تراجع جديد للذهب في مصر الآن.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

عاد سعر الذهب في السوق المصرية للتراجع من جديد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بعد حالة من التذبذب سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية بين تراجع كبيرة وارتفاع، ليعاود المعدن الأصفر تسجيل خسائر جديدة بالتزامن مع استقرار نسبي في الأسعار العالمية لكنها لا تزال تحقق خسائر كبيرة.

وكان الذهب قد تكبد خسائر قوية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، قبل أن يلتقط أنفاسه ويرتفع ارتفاعا طفيفا أمس الثلاثاء، إلا أنه عاد اليوم الأربعاء ليسجل تراجعا جديدا في جميع الأعيرة، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7006 جنيهات للجرام، مقابل 7011 جنيها أمس الثلاثاء، بتراجع 5 جنيهات، وهو العيار الأعلى سعرا في السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، 6130.25 جنيه للجرام اليوم، مقابل 6134.62 جنيه أمس، بتراجع 4.37 جنيه، محافظا على مستواه فوق 6100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 5254.50 جنيه للجرام، مقابل 5258.25 جنيه أمس، بتراجع 3.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 4086.83 جنيه للجرام، مقابل 4089.75 جنيه أمس.

سعر أوقية الذهب اليوم



وعلى المستوى العالمي، استقرت أوقية الذهب عند مستوى 217910.96 جنيه، مقابل 218066.48 جنيه أمس، بتراجع 155.52 جنيه، ورغم هذا الاستقرار النسبي إلا أنها لا تزال تحقق خسائر كبيرة مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر جنيه الذهب اليوم 49042 جنيها، مقابل 49077 جنيها أمس الثلاثاء، بتراجع 35 جنيها، وهو ما يعكس نفس موجة التراجع التي ضربت باقي الأعيرة.