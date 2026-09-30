الفيدرالي يضرب الذهب بقوة.. المعدن الأصفر يخسر 6% ويتجه لأسوأ خسارة شهرية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكنها تتجه لتسجيل خسارة شهرية إذ ضغطت توقعات رفع أسعار الفائدة على معنويات السوق، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ​بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 4180.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0435 بتوقيت جرينتش، وفقد أكثر من ستة بالمئة منذ بداية الشهر، وفقاً لرويترز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى ​4212.70 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، مما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية ​أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات ⁠الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وقال توني سيج الرئيس التنفيذي ​لشركة كريتيكال ميتالز "سيشكل إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اختبارا مهما للذهب، إذ ​قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه عوائد سندات الخزانة والدولار".

وأضاف "من المرجح أن تدعم القراءة إذا جاءت ضعيفة الذهب وتفتح الطريق لعودته إلى نطاق 4200-4300 دولار، في حين أن القراءة المرتفعة قد ​تدفع العوائد والدولار إلى الصعود، مما يضع ضغطا جديدا على الذهب ويختبر مستوى 4100 ​دولار".

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ‌ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا بنسبة 47 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، واحتمالا بنسبة 92 بالمئة لرفعها في ديسمبر.

كان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

في الوقت نفسه، ​قال جون وليامز رئيس ​بنك الاحتياطي الاتحادي ⁠في نيويورك، إن صانعي السياسة ربما يحتاجون إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح نحو هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، عبرت قطر عن ​أملها في ⁠أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية التي تبذلها بين إيران والولايات المتحدة إلى تحقيق انفراجة، حتى بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أفادت بأنه مستعد لتخفيف العقوبات عن طهران والإفراج ⁠عن أموال ​مجمدة لها مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 61.07 دولار، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1703.19 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 ​بالمئة إلى 1220.61 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات شهرية.