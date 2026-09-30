فى عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي من الموضة والأزياء إلى عالم الشهرة

تحتفل اليوم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي بعيد ميلادها الـ62، لتواصل مسيرة طويلة جعلتها واحدة من أبرز أيقونات الجمال والأناقة في العالم، ووجها بارزا في عالم الموضة والسينما، بفضل حضورها الاستثنائي وقدرتها على الحفاظ على مكانتها الفنية والجماهيرية على مدار عقود.

ولدت مونيكا بيلوتشي في 30 سبتمبر 1964 بمدينة تشيتا دي كاستيلو الإيطالية، وبدأت مشوارها في عالم الأزياء قبل أن تنتقل تدريجيا إلى السينما، لتصنع لنفسها مسيرة مميزة جمعت بين الجمال والموهبة والحضور الطاغي.

بدأت مونيكا بيلوتشي العمل في مجال عرض الأزياء وهي في سن الـ13 عاما، من خلال نشر صورها محليا، ثم انتقلت عام 1988 إلى مدينة ميلانو، أحد أهم مراكز الموضة في أوروبا، حيث تعاقدت مع إحدى وكالات الأزياء.

وبحلول عام 1989، أصبحت مونيكا بيلوتشي اسما بارزا في عالم الموضة، ونجحت في تحقيق انتشار واسع داخل فرنسا، ثم عبر المحيط الأطلسي وصولا إلى نيويورك، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل وتبدأ رحلة جديدة في السينما.

ومع انتقالها إلى الشاشة، لفتت مونيكا الأنظار بموهبتها وحضورها، وشاركت في عدد من الأفلام الأوروبية البارزة، من بينها فيلم Malèna، الذي رسخ صورتها كأحد رموز الجمال الإيطالي، قبل أن تنطلق إلى هوليوود وتشارك في أعمال شهيرة، من بينها Matrix Reloaded وThe Passion of the Christ.

مونيكا بيلوتشي.. أيقونة للأناقة والجرأة

لم تكتف مونيكا بيلوتشي بمكانتها كعارضة أزياء وممثلة، بل أصبحت مع مرور السنوات رمزا للجمال الكلاسيكي والأنوثة، خاصة مع قدرتها على تحدي الصورة التقليدية للجمال وعدم التعامل مع التقدم في العمر باعتباره عائقا أمام التألق.

وكثيرا ما تحدثت مونيكا بيلوتشي عن أهمية الثقة بالنفس والتصالح مع الذات، مؤكدة أن الجاذبية الحقيقية لا ترتبط بالعمر، وهو ما جعلها مصدر إلهام للكثير من النساء حول العالم، وساهم في تغيير النظرة النمطية التي تربط الجمال بسن الشباب فقط.

ورغم تجاوزها الستين، لا تزال مونيكا بيلوتشي حاضرة بقوة في عالم الموضة والإعلانات، كما تواصل مشاركتها في أعمال سينمائية مختلفة، لتؤكد أن الموهبة والحضور قادران على صناعة مسيرة ممتدة، وأن الأنوثة لا ترتبط بسن محدد.

مونيكا بيلوتشي.. الأمومة والنجومية

وتعيش مونيكا بيلوتشي دورها كأم لابنتيها ديفا وليوني، وتحاول دائما الحفاظ على حياتهما الخاصة بعيدا عن ضغوط الشهرة والإعلام.

وتحدثت مونيكا في مناسبات عدة عن تأثير الأمومة في شخصيتها ونظرتها إلى الحياة، مؤكدة أنها منحتها عمقا مختلفا، وجعلتها أكثر حرصا في اختيار أعمالها الفنية، بما يحقق لها التوازن بين حياتها المهنية وعائلتها.

انفصال مونيكا بيلوتشي قبل عيد ميلادها

وقبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها العام الماضي، أعلنت مونيكا بيلوتشي والمخرج تيم بيرتون انفصالهما، منهين علاقة عاطفية استمرت نحو عامين.

وأكد المخرج البالغ من العمر 67 عاما، والممثلة الإيطالية انفصالهما في بيان مشترك صدر يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، وأشارا خلاله إلى أن قرار الانفصال جاء بقدر كبير من الاحترام المتبادل.