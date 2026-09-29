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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماذا يحدث غدا في جلسة مجلس النواب الطارئة؟.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تتجه أنظار الأوساط البرلمانية والقانونية، غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إلى مجلس النواب، الذي يعقد جلسة طارئة قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط ترجيحات بأن تشهد الجلسة بحث تأجيل العمل بالقانون.

ماذا يناقش مجلس النواب غدا؟

رجحت مصادر برلمانية أن تبحث الجلسة الطارئة تأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، والمقرر وفقًا للقانون الحالي أن يبدأ في الأول من أكتوبر 2026.

اجتماع اللجنة التشريعية

وقال الإعلامي والنائب مصطفى بكري إن  اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستعقد اجتماعا غدا، مرجحا أن يكون من بين الموضوعات المطروحة بحث تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام آخر، على خلفية عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.

وأشار بكري إلى أن الاجتماع يأتي في إطار بحث الأمر والاستعدادات المرتبطة ببدء العمل بالقانون.

لماذا جاءت الجلسة قبل موعد تطبيق القانون بساعات؟

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد 1 أكتوبر 2026 موعد لبدء العمل بأحكامه، وهو ما يجعل جلسة الغد تأتي قبل ساعات قليلة من دخول القانون حيز التنفيذ.

مجلس النواب جلسة طارئة اذا يناقش مجلس النواب اجتماع اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية

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