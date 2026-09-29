وزارة العمل تعلن عن 958 وظيفة في 12 محافظة.. تفاصيل وطريقة التقديم

​تواصل الدولة، جهودها الحثيثة لمواجهة البطالة وفتح آفاق واسعة للتشغيل أمام الشباب، حيث أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية، والتي تتضمن 958 فرصة عمل جديدة وفرتها 43 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على 12 محافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمج الشباب بسوق العمل وتعزيز مساهمتهم في عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني.

​جغرافيا التوظيف: تغطية واسعة لمختلف المحافظات

و​تعكس نشرة التوظيف حرص الوزارة على الوصول إلى الشباب في مختلف الأقاليم والمحافظات؛ حيث تتوزع الفرص الجديدة لتشمل محافظات:

​القاهرة الكبرى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

​محافظات القناة والوجه البحري: الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية، والشرقية، والفيوم.

​محافظات الصعيد والحدودية: الأقصر، وقنا، والوادي الجديد.

​رؤية استراتيجية: تشغيل وتدريب وربط بسوق العمل

​وفي هذا السياق، أكد وزير العمل حسن رداد أن توفير فرص العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الوزارة، مشيرًا إلى تكامل الجهود عبر مسارات متعددة تشمل:

​التعاون مع القطاع الخاص: باعتباره شريكًا رئيسيًا في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج.

​برامج التدريب المهني المجانية: لتنمية مهارات الشباب وربط برامج التأهيل بمتطلبات أصحاب الأعمال الفعلية.

​التشغيل المباشر: لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل.

​رقابة جادة وضمان للحقوق العمالية

و​لا تقتصر جهود وزارة العمل على إعلان الوظائف فحسب، بل تمتد لتشمل متابعة جديتها على أرض الواقع. وفي هذا الشأن، أصدر الوزير توجيهات واضحة لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة:

​متابعة إجراءات التقديم والتيسير على الشباب.

​التأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية.

​تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ الحقوق القانونية للعاملين.

​كيف تتقدم للوظائف المعلنة؟

و​تسهيلًا على الباحثين عن عمل، أوضحت الوزارة أن الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف يمكنهم التقديم عبر الوسائل التالية: