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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف ترصد 160 تقريرًا وتنفذ 14 دورة تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

واصلت الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الأوقاف ، التابعة للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، جهودها في متابعة إجراءات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتنسيق مع المديريات والجهات التابعة للوزارة، والعمل على تعزيز إجراءات الوقاية والاستعداد والتعامل مع الأزمات، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والأنشطة خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027.

وفي هذا الإطار، خاطبت الإدارة الجهات التابعة للوزارة والمديريات الإقليمية؛ لتجهيز وإرسال البيانات المطلوبة في مجالات المركبات، والمعدات الهندسية، وكاميرات وأنظمة المراقبة، وأنظمة التواصل والاتصال والوسائل المتاحة، وخطط الإخلاء ومواجهة الحرائق والطوارئ، ومدى إمكانية تنفيذها وقت الأزمات، وأنظمة الإنذار ومدى جاهزيتها، والإسعافات الأولية إن وجدت، إلى جانب حصر الإمكانات الموجودة بالوزارة والجهات التابعة لها، وعدد المساجد وملحقاتها.

كما نفذت الإدارة توصيات مؤتمر الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، المنعقد يومي 2 و3 أغسطس 2026، من خلال تسليم نماذج لـ28 ملفًا، بعد مراجعتها من خلال الإدارة العامة لإدارة الأزمات، مع مواصلة المتابعة مع الجهات التابعة، حيث تم رفع بعض البيانات كاملة على المنظومة الخاصة بالوزارة، ويجري استكمال باقي الملفات.

وفي إطار تعزيز إجراءات الوقاية والاستعداد، نسقت الإدارة مع مختلف الجهات على مستوى الوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن، للتأكد من وجود خطط للطوارئ والإخلاء وإمكانية تنفيذها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مخاطر الأزمات والكوارث.

التدريب على نماذج المحاكاة وسيناريوهات إدارة الأزمات

كما واصلت الإدارة التدريب على نماذج المحاكاة وسيناريوهات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر؛ بما يضمن رفع كفاءة العمل في المراحل الثلاث لمواجهة الأزمة أو الكارثة: قبل وأثناء وبعد الأزمة، مع الاهتمام بالتدريب الميداني، حيث تم تنفيذ تدريب عملي لأصحاب الهمم بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن.

وفي مجال الرصد والتنبؤ، نفذت الإدارة أعمال المتابعة من خلال رصد الأخبار والموضوعات عبر المواقع الإلكترونية بواقع حالتين أسبوعيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب متابعة غلق المقار غير الصالحة للاستخدام ونقلها إلى مكان آخر؛ بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للعاملين.

وواصلت الإدارة المتابعة والتوجيه مع المديريات الإقليمية، حيث تم التنبيه إلى متابعة جميع المقرات الإدارية والمساجد، والتعامل مع الأحمال الكهربائية؛ بما يحد من مخاطر حدوث حرائق بالعدادات والأسلاك والوصلات الكهربائية، حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين إلى المساجد والمنشآت التابعة للإدارات الفرعية، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

كما تم التنبيه على جميع الإدارات الفرعية بمتابعة ترشيد استهلاك المياه، والتأكد من عدم وجود تسربات في مياه الشرب أو الصرف الصحي، ومراجعة الوصلات والمواسير وخراطيم المياه الخاصة بالمكيفات الصحراوية، والتأكد من سلامة بيارات الصرف الصحي، مع استمرار أعمال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار متابعة انتظام العمل بالمساجد، تابعت الإدارة أعمال المرور عليها؛ لضبط العمل ومتابعة مستوى النظافة، من خلال مديري الإدارات والمفتشين، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

كما استلمت الإدارة قاعدة بيانات شهرية تتضمن 95 بيانًا يتم الرد عليها من المديريات، وتولت مراجعتها وأرشفتها؛ بما يسهم في إحكام المتابعة وتحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة.

وفي مجال التدريب، اختتمت الإدارة دورات تدريبية في الصحة والسلامة المهنية وكيفية التعامل مع الحرائق في 21 يوليو 2026، بمشاركة 45 متدربًا؛ ليصل إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم إعدادها وتنفيذها خلال العام 2025/2026 إلى 14 دورة، في مجالات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات والتصدي للحرائق، وتنفيذ تجارب الإخلاء، والأمن الإداري.

ونُفذت هذه الدورات بمسجد النور، بإجمالي 579 متدربًا، مع الإعداد لتنفيذ دورات تدريبية أخرى خلال العام الجاري.

واستلمت الإدارة نحو 160 تقريرًا، قامت بتحليل بياناتها الواردة من المديريات الإقليمية، مع متابعة المديريات والجهات المعنية في الموضوعات التي تمثل خطورة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

الأوقاف إدارة الأزمات والكوارث وزير الأوقاف أسامة الأزهري السلامة المهنية

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