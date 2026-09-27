قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات غدا.. مباحثات حول غزة وحرية الملاحة وأزمات المنطقة
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ / ٢ أكتوبر ٢٠٢٦م بعنوان: «ولقد كرمنا بني آدم» الهدف المراد توصيله:《التوعية بوجوب احترام الإنسان، ومعرفةِ مكانته، وحفظِ كرامته، ونبذِ كلِّ ما ينتقص من قدره أو ينال من شخصيته》

التكريم واجب لكل إنسان مهما اختلفت الأديان والأعراق

إن التكريم الإلهي أصل ثابت لكل بني آدم؛ فلقد فضّل الله الإنسان على كثير من خلقه بأنواع من التكريم، فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدۡ ‌كَرَّمۡنَا بَنِیۤ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّیِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِیرࣲ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِیلࣰا﴾ [الإسراء: ٧٠].

قال السُّدي: "فُضِّلوا على البهائم والدواب والوحوش، وهم الكثير" [الوسيط في تفسير القرآن المجيد].

يذكر الإمام ابن كثير أن الله تعالى يخبر في هذه الآية عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم بخلقهم على أحسن هيئة؛ إذ يمشي الإنسان قائمًا منتصبًا ويأكل بيديه، وسخّر له الدواب في البر والسفن في البحر، ورزقه من الطيبات، وميّزه بذلك على كثير من مخلوقاته [تفسير القرآن العظيم].

وفرّق الإمام الفخر الرازي بين لفظَتي: "التكريم" و"التفضيل" في الآية؛ فرأى أن التكريم إشارة إلى ما فُطر عليه الإنسان من خصائص ذاتية، كالعقل والنطق وحسن الصورة، وأن التفضيل إشارة إلى ما يكتسبه بتوظيف هذا العقل من عقائد حقة وأخلاق فاضلة؛ فالأول منحة سابقة عامة لكل بني آدم، والثاني بناء خاص يُقام عليها بسعي كل إنسان، وهو ما سيأتي تفصيله عند الحديث عن المعيار الحقيقي للتفاضل.

وقد جاء التعبير القرآني بلفظ "بني آدم" لا بلفظ فئة أو أمة بعينها، فشمل التكريم الإنسان من حيث هو إنسان، ومن أظهر مظاهره: العقل، والقدرة على التعلّم والاختيار، وتسخير الكون له، كما قال سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِی ٱلۡأَرۡضِ ‌جَمِیعࣰا ‌مِّنۡهُۚ﴾ [الجاثية: ١٣]، ومن هنا فحفظ كرامة الإنسان من مقتضيات هذا التكريم الذي قرره الله تعالى ابتداءً.

التكريم قاسم مشترك بين الرسالات

لم يكن هذا التكريم خاصًا بأمة دون أمة، بل كان غاية مشتركة بين الرسالات السماوية جميعًا، وضع كل نبي منها لبنة في صرحه حتى أكمله الله بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ» [متفق عليه].

أورد المناوي: "وفي بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: "ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، الأكوان لك عبيد سخرت وأنت عبد الحضرة "، وقال بعض العارفين: نهاية الأكوان الإنسان، ولهذا لم يرض سبحانه لأهل الجنة بمنازل الجنان حتى زادهم فيها النظر إلى وجهه في حضرة الإحسان؛ فالإنسان بيت القصيد من المقصود وإليه كل معنى بالحقيقة يعود؛ لأنه النسخة الكاملة والصحيفة التي هي لكل الحقائق شاملة كما قيل:

وتحسب أنك جِرمٌ صغيرٌ * * * وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ

فهو العين المقصودة في العالم لكونه مجمعًا لما تفرق فيه فهو كلي صغير وفيه كل ما في العالم" [فيض القدير].

وقال صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» [متفق عليه].

يقول القَسْطَلّاني: "حاصل أمر النبوّة والغاية القصوى من البعثة التي بعثوا جميعًا لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحق وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم، ويحسن معادهم، فهم متفقون في هذا الأصل وإن اختلفوا في تفاريع الشرع التي هي كالموصلة المؤدية والأوعية الحافظة له؛ فعبر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب ونسبهم إليهم، وعبّر عما يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتقاربة في الغرض بالأمهات" [إرشاد الساري].

ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم موضوع خطبة الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف الأوقاف التكريم قاسم مشترك بين الرسالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

سارة حسني

ماهر حمزة: إنجاز سارة حسني خطوة مهمة في طريقها لأولمبياد الشباب

منتخب مصر

دورة الصداقة الدولية.. حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة إنجلترا

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحذر حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وجنوب السودان

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد