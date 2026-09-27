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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في اتهام صاحب مطعم بانتهاك براءة فتاة تعمل لديه ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بالجيزة في اتهام فتاة لصاحب مطعم عربي الجنسية بالاعتداء عليها جنسـ.ـيا داخل المطعم عقب انصراف العاملين به بمنطقة بولاق الدكرور ونشوب مشاجرة بينه وبين الفتاة ووالدتها عندما واجهته الأم بما فعله. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من اعتداء أو إصابات. 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل مطعم يمني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء الفحص والوقوف على ملابساتها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، كانت تعمل شيفًا بالمطعم، ووالدتها ربة منزل تبلغ 55 عامًا، من جانب، ومالك المطعم، البالغ من العمر 33 عامًا، من جانب آخر.

وبسؤال الفتاة، اتهمت مالك المطعم بالتعدي عليها جنسـ.ـيًا أثناء فترة عملها بالمطعم، موضحة أن الواقعة حدثت عقب انصراف العاملين والعملاء من المكان.

وأفادت والدة الفتاة بأنها علمت بالواقعة في وقت لاحق، بينما أقر مالك المطعم، خلال سؤاله، بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد بمحضر الشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من صحة الاتهامات.

مشاجرة الجيزة النيابة العامة بولاق الدكرور

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