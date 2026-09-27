كلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر تعفي الطلاب الأوائل من مصروفات الكتب الجامعية

قررت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، والدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، دعم الطلاب المتفوقين، وإعفاء الطلاب الأوائل من مصروفات الكتب الجامعية للعام الدراسي 2026/2027م.

كلية التربية بنين بالقاهرة تعفي الطلاب الأوائل من مصروفات الكتب الجامعية

ويشمل القرار الطالب الأول والثاني على كل شعبة، تقديرًا لتفوقهم الدراسي وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية المتميزة.

كما يشمل أسماء الطلاب الأوائل مرفقة على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1ac3GL4996UTL_irazTfg-UoWdgUz7dL-/view?usp=sharing

وأكدت إدارة الكلية أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمامها برعاية الطلاب المتفوقين، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتميز، بما يعكس تقدير الكلية لجهود أبنائها الطلاب وحرصها على تشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

وأعربت إدارة الكلية عن تقديرها للطلاب الأوائل، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتهم العلمية بما يسهم في بناء جيل من المعلمين المتميزين القادرين على أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة واقتدار.