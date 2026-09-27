قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
الأطول خلال القرن 21.. موعد ومكان كسوف الشمس الكلي 2027 في مصر
مدرب الوداد السابق: استحواذ الأهلي بنهائي دورى الأبطال "ميأكلش عيش" وعموتة رجل المباريات الصعبة| فيديو
تحت تهديد السلاح.. ملابسات استيلاء 3 أشخاص على سيارة مواطن بـ 6 أكتوبر
رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى
أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر
استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ
برعاية قنصوة.. 9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة
الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟
مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو
الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي
عدم اللياقة الصحية وتعاطي المخدرات| التعليم تعلن حالات فسخ عقود معلمي الحصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتباه في هجوم يستهدف قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية

قاعدة فيرفورد
قاعدة فيرفورد
فرناس حفظي

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقًا في مخطط يُشتبه في أنه كان يستهدف منطقة قريبة من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، عقب إلقاء القبض على عدد من الأشخاص فجر الأحد للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات.

وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية بإرسال قوات شرطة مسلحة إلى قرية ولفورد القريبة من القاعدة، بالتزامن مع وصول فرق مختصة بإبطال المتفجرات التابعة للجيش البريطاني، والتي بدأت تفتيش عدد من المركبات المشبوهة في المنطقة.

وعقب الحادث، الذي وصفته شرطة غلوسترشاير بأنه «خطير»، جرى إجلاء سكان من منازلهم ونقلهم إلى مركز ترفيهي قريب، فيما فُرضت إجراءات أمنية مشددة وأُقيمت حواجز على الطرق المحيطة بالموقع.

وتستضيف قاعدة فيرفورد أفرادًا من القوات الجوية الأمريكية، وكانت في حالة تأهب أمني مرتفع خلال الأيام الماضية.

 كما استُخدمت القاعدة في عمليات عسكرية أمريكية مرتبطة بالتوتر مع إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تهديدات إيرانية سابقة بشأن القاعدة، إذ حذّر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح للطائرات والقاذفات الأمريكية باستخدام قواعدها لتنفيذ عمليات ضد إيران، معتبرًا القواعد التي تُستخدم في أعمال عسكرية ضد طهران أهدافًا محتملة.

وأطلع رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، على تطورات الحادث بشكل مستمر، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه «من غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات» في ظل استمرار التحقيقات.

وبحسب «تلغراف»، تتولى وحدة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق، فيما أشارت تقارير محلية إلى انتشار قوات مسلحة واعتقال أشخاص بالقرب من القاعدة، وسط تحليق مروحية تابعة للشرطة فوق المنطقة خلال ساعات الليل.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن فرق الاستجابة للطوارئ تعاملت سريعًا مع الواقعة، بينما قالت القوات الجوية الأمريكية إنها تظل في حالة يقظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفرادها والمدنيين وعائلاتهم.

وتقع قاعدة فيرفورد على حدود غلوسترشير وويلتشير، وتُعد منذ عقود قاعدة عمليات مهمة للقوات الجوية الأمريكية في بريطانيا، فيما شهد محيطها إجراءات أمنية إضافية خلال الأشهر الماضية على خلفية تصاعد التوترات الدولية.

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قاعدة سلاح الجو قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد قرية ولفورد عمليات عسكرية أمريكية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الفنانة مي عبد النبي

من الحجاب والانفصال إلى الحنين للكاميرا .. مي عبدالنبي تكشف تفاصيل سنوات الغياب عن الشاشة: «معتزلتش الفن»

ترشيحاتنا

أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟.. فوائد وأضرار يجب معرفتها

ضيق التنفس

أسباب غير متوقعة وراء ضيق التنفس .. تعرّف عليها

إطالة الرموش

تغنيكي عن التركيب .. حيل طبيعية لتقوية وتطويل الرموش

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد