هدّدت المخالفين .. إيران تحذِّر السفن في مضيق هرمز من المسارات غير القانونية

حذّرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أصحاب السفن من إجبار سفنهم على الإبحار عبر مسارات غير قانونية في المضيق، وفق ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات قد تترتب عليها خسائر مالية وبشرية وقيود على عبور السفن مضيق هرمز مستقبلًا.

ودعت الهيئة، في بيان لها، أصحاب السفن إلى توخي الحذر من هذه التصرفات غير القانونية الصادرة عن بعض المستأجرين.

وأكدت الهيئة أنه في حال ثبوت إدانة المستأجرين، سيتم إدراج الشركات المعنية في قائمة الشركات غير الملتزمة، وستواجه جميع سفنها قيودًا على عبور مضيق هرمز.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح ووصفه بأنه «غير مقبول».

وأوضح عراقجي أن بلاده اطلعت على رد الفعل الأولي لترامب، لكنها لم تتلقَّ بعد أي رد عبر الوسطاء، مضيفًا أنها ستتخذ قرارها بناءً على الموقف الذي سينقلونه إليها.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراج الأطراف من المأزق، وأن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية مطالب طهران، التي وصفها بأنها واضحة.

وكان ترامب قد رفض السبت المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، قائلًا إن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق، ومعلنًا أن الولايات المتحدة تسيطر عليه بشكل كامل.