إعلامية: اتجاه للدفع بمحمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك أمام «زد» بكأس عاصمة مصر

قالت الإعلامية دينا سليم إن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، يتجه لمنح محمد صبحي فرصة المشاركة في مباريات كأس عاصمة مصر، ضمن خطة تجهيز الحارس للمواجهات المقبلة.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن معتمد جمال يرغب في الدفع بصبحي خلال مباريات البطولة من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من البطولات المهمة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة الأولى من دور المجموعات والمقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل، ظهور محمد صبحي في التشكيل الأساسي، حال استقرار الجهاز الفني على قراره النهائي بشأن حراسة المرمى.