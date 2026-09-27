خبير عسكري: الخطابات العربية بالأمم المتحدة تدعو للتعقل مقابل خطاب إسرائيلي يسعى لتبرير الحرب

قال عادل المشموشي، الخبير العسكري، إن ما يجري على أرض الواقع من عمليات عسكرية إسرائيلية لا يختلف كثيرًا عن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة، لافتًا إلى وجود تباين واضح بين هذا الخطاب والخطابات التي ألقاها عدد من القادة والمسؤولين العرب.

وأضاف خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن خطابات العاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء اللبناني، إلى جانب الخطاب المصري، دعت إلى التعقل، في مقابل خطاب يرى أنه يسعى إلى تبرير جرائم الحرب المرتكبة.

وأوضح أن استمرار الحروب لن يؤدي إلى تحقيق سلام دائم ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

