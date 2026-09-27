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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن بأول تعاملات اليوم الأحد 27-6-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر سعر الذهب في مصر ثباتا وذلك بأول تعاملات صباح اليوم الأحد 27-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تعاملات الذهب استقرارًا دون تغيير بعد ساعات من انخفاضه بمعدلات طفيفة في مستهل تعاملات اليوم.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب 6235 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7125 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6532 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6235 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5344 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.88 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4285 دولار للشراء و 4285 جنيها للبيع.

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