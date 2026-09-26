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بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل

سعد لمجرد
سعد لمجرد
محمد بدران

تداول عدد من محبي الفنان المغربي سعد لمجرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات يطالبون خلالها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل والنظر في قضية سعد لمجرد، عقب الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله في فرنسا.

ووجه جمهور سعد لمجرد رسالة إلى الملك محمد السادس، عبر حساباتهم على موقع «إنستجرام»، جاء فيها: «يا صاحب الجلالة.. نلتمس منكم التدخل والنظر في قضية سعد لمجرد ومساندته في طلب العدالة والإنصاف بما يكفله القانون من حقوق وسبل للطعن».

وطالب محبو الفنان المغربي بمساندته قانونيًا، مؤكدين تمسكهم بحقه في الاستفادة من جميع الضمانات والسبل القانونية المتاحة أمامه، معربين عن أملهم في أن تنظر الجهات المختصة في القضية وفقًا لما يكفله القانون.

وتفاعل عدد من المتابعين مع المنشورات المتداولة، معربين عن دعمهم لسعد لمجرد، ومطالبين بمتابعة تطورات القضية وما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

والد سعد لمجرد

خرج والد الفنان المغربي سعد لمجرد عن صمته، في أول تعليق له عقب الأنباء المتداولة بشأن اعتقال نجله في فرنسا، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، معربًا عن تمسكه ببراءته ومؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة صعبة لا يعلم تفاصيلها إلا الله.

وحرص والد سعد لمجرد على توجيه رسالة عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن دعمه الكامل لنجله، مؤكدًا أن ما صدر بحقه من حكم، من وجهة نظره، لا يتناسب مع ما قدمه فريق الدفاع من أدلة ودفوع خلال نظر القضية.

يُذكر أن سعد لمجرد واجه خلال السنوات الماضية قضية قضائية في فرنسا، وظلت قضيته محل اهتمام واسع من جانب جمهوره في المغرب والعالم العربي.

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