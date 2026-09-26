شخصية مشرفة.. أحمد موسى: أبو العينين أكد لي أن مدبولي تحدث بمنتهى القوة أمام الأمم المتحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تواصل معي النائب أبو العينين بعد كلمة رئيس الوزراء وقال لي إن خطاب مدبولي خطاب سياسي قوي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين أكد لي أن مدبولي تحدث بمنتهى القوة وهو شخصية مشرفة لمصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصطفى مدبولي قال اللي جوانا وعبر عن كل مواطن مصري وأبو العينين قال لي إنه فخور بتواجد رئيس وزراء بقوة الدكتور مصطفى مدبولي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين أكد لي أن قاعة الأمم المتحدة كانت تنصت باهتمام لكلمة مدبولي..وأنا فخور برئيس الوزراء".

وتابع أحمد موسى: «فخور جدًا بكلمة الدكتور مدبولي، أقوى كلمة كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من مصر، كل كلام الدكتور مصطفى مدبولي هو رسائل من الرئيس السيسي».

وقال أحمد موسى: "كلمة مصطفى مدبولي هي الأقوى أمام الأمم المتحدة ونقلت رسائل الرئيس السيسي بمنتهى القوة، لن نسمح أبدًا أن أي حد يستخدم قضية الأمن المائي في المساومة، الدكتور مدبولي موجود بدلًا من الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".