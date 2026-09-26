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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار واليورو الأبرز.. سعر العملات الأجنبية الآن

العملات الأجبنية
العملات الأجبنية
محمد يحيي

يشهد سعر العملات الأجنبية استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم السبت 26-9-2026 على مستوى السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وتنتهي إجازة البنوك مساء اليوم السبت؛ تمهيدًا لبدء العمل صباح غدًا الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين اثنين.

أسعار العملات الأجنبية

العملات الأجنبية

يستمر استقر سعر العملات الأجنبية على مستوى تعاملات اليوم منذ آخر يوم عمل في البنوك  منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.71 جنيها للشراء و 51.85 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 58.81 جينها للشراء و58.98 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.39 جنيها للشراء و 68.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي 

سجل سعر الدولار الكندي 36.63 جنيها للشراء و 36.73 جنيهاللبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.86 جنيها للشراء و 7.89 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.45 جنيها للشراء و 5.47 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي 

بلغ سعر الكرون السويدي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيها للشراء و 62.68 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل سعر الـ100 ين ياباني 32.57 جنيها للشراء و 32.66 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

ووصل سعر الدولار الإسترالي 36.35 جنيها للشراء و 36.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.7 جنيها للشراء و 7.72 جنيها للبيع.

اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الدولار الكندي سعر العملات الأجنبية في البنوك

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