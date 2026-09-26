محمد جميح: مواقع التراث العالمي باليمن مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر بسبب الحرب

قال سفير اليمن ومندوبه الدائم لدى اليونسكو محمد جميح، إن هناك عددًا من مواقع التراث العالمي المدرجة في اليمن، ومنها صنعاء القديمة، وزبيد، وشبام حضرموت، ومأرب، عاصمة مملكة السبئيين، إضافة إلى جزيرة سقطرى بوصفها تراثًا طبيعيًا.

وأوضح، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جميع هذه المواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، باستثناء سقطرى بوصفها تراثًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى عوامل متعددة، منها الحرب، وعوامل التعرية، والتغير المناخي، والتطور الحضري.

وبالنظر إلى الأوضاع الإنسانية بعيدًا عن جوانب التراث الثقافي، قال جميح، إن الأمم المتحدة تصنف اليمن ضمن الدول الأكثر تضررًا وفقرًا في العالم، والأكثر تضررًا من الحروب والصراعات.

وأشار إلى أن هذه الصراعات كان يمكن الاستغناء عنها، موضحًا أنها ترتبت على الانقلاب الحوثي الذي وقع عام 2014، بعد أن خرج اليمنيون من مؤتمر الحوار الوطني بإجماع على التوجه معًا نحو الانتخابات.

وأضاف أن قوات الحوثيين تقدمت من أعالي الجبال في صعدة حتى دخلت العاصمة صنعاء، ثم توجهت إلى عدن، قبل أن يتدخل التحالف العربي ويُخرجها من عدن والجنوب كاملًا ومن مناطق واسعة في شرق البلاد.

وأوضح أن ما يجري اليوم يمثل جولة من جولات الصراع الذي نشأ عن ذلك، معتبرًا أن جذره الأساسي هو الانقلاب الذي وصفه بأنه مدعوم من إيران.