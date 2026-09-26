إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بميت غمر

أصيب شخصين، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنطقة كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، دون وقوع وفيات.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع انفجار أسطوانة غاز بمنطقة القنطرة في كفر سرنجا.

ونتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة عباس فاروق أبو مسلم عامر، 65 عامًا، بحروق متفرقة بالوجه والساقين والقدمين، ومحمد السعيد محمد إسماعيل، 12 عامًا، باختناق وصعوبة في التنفس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.