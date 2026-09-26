أبو العينين: مصر لا تسعى إلى المواجهة وتريد الوصول لحل عادل وملزم بشأن السد الإثيوبي

أكد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط، أن مصر لا تسعى إلى المواجهة، وإنما تريد الوصول إلى حل عادل وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث، مؤكدًا أن مصر تتمسك بالتفاوض والقانون الدولي والحلول السلمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوقها المائية وأمنها المائي.

وشدد أبو العينين على ضرورة أن يكون نهر النيل جسرًا للتنمية والتكامل بين الدول، وليس أداة لفرض الهيمنة أو الإضرار بالآخرين، داعيًا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل، يقوم على المصالح المشتركة واحترام قواعد القانون الدولي.

وأكد أبو العينين، خلال كلمته بإحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عرضها أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأمن المائي لمصر خط أحمر، وأن هناك حدودًا لا يمكن تجاوزها، وأن مصر لن تتسامح مع حقها في الوجود، وأمنها المائي، فالنيل بالنسبة للمصريين يعني الحياة، ومصر وهي تتمسك بالتفاوض والقانون الدولي والحلول السلمية تؤكد حقها الكامل في حماية أمنها المائي وحقوقها ومقدرات شعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وتابع أبو العينين:" حق مصر في حماية شعبها وأمنها المائي يستند إلي قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك ما تقرره المادة 51 بشأن حق الدول في الدفاع عن النفس.