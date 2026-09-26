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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطفولة جزء أصيل من الحياة.. رضا حجازي يحذر الأسر من الضغط على الأطفال: لازم يلعب ويضحك ويكتشف

رضا حجازي
رضا حجازي
محمد بدران

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، رسالة إلى أولياء الأمور بشأن أهمية منح الأطفال مساحة كافية للاستمتاع بمرحلة الطفولة، بعيدًا عن الضغوط المستمرة المرتبطة بالدراسة والدرجات والتفوق.

وكتب رضا حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبناؤنا ليسوا مشروعات صغيرة للكبار، ولا ينبغي أن تتحول سنوات طفولتهم إلى سباق دائم نحو الدرجات والدروس والبطولات والتميز في كل شيء».

وأكد أن الطفل يحتاج إلى ممارسة الأنشطة التي تمنحه الشعور بالمتعة والحرية، قائلًا: «الطفل يحتاج أن يلعب، ويضحك، ويجري، ويسأل، ويكتشف، ويخطئ، ويحاول من جديد».

وأشار إلى أهمية توفير وقت للأطفال بعيدًا عن الجداول والالتزامات، إلى جانب مشاركتهم لحظات أسرية بسيطة، موضحًا: «يحتاج وقتًا بلا جدول، ولعبًا بلا هدف تعليمي مباشر، وحكاية قبل النوم، وحديثًا هادئًا مع أسرته، وذكريات جميلة تبقى معه عندما يكبر».

وشدد رئيس جامعة الريادة على أن حرص الآباء على مستقبل أبنائهم يجب ألا يكون على حساب حاضرهم وطفولتهم، مضيفًا: «نعم، نريد لأبنائنا أن يتعلموا وينجحوا ويتفوقوا، لكن علينا ألا نجعل حرصنا على مستقبلهم يحرمهم من جمال حاضرهم».

وأوضح أن النجاح لا يتحقق من خلال الضغط المستمر على الطفل، وإنما من خلال توفير بيئة آمنة تساعده على اكتشاف ذاته وقدراته، قائلًا: «فالنجاح الحقيقي لا يُبنى بالضغط المستمر، وإنما بطفل يشعر بالأمان والحب، ويجد المساحة ليكتشف نفسه وقدراته، وينمو في بيئة تحترم شخصيته ومرحلة نموه».

واختتم رضا حجازي رسالته بالتأكيد على أهمية مرحلة الطفولة في حياة الإنسان، قائلًا: «الطفولة ليست مجرد فترة إعداد للحياة… الطفولة جزء أصيل من الحياة نفسها».

رضا حجازي وزير التربية والتعليم رسالة الأسرة الأطفال

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