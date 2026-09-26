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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة خدمات جمع المخلفات بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة منظومة النظافة وادارة المخلفات بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ورؤساء الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة النظافة وادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وآليات التعامل مع بؤر التراكمات العشوائية ورفع المخلفات بصورة مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

حصر الأراضي 

وفي هذا السياق، وجه محافظ دمياط بحصر الأراضي المتاحة والملائمة لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات، مع تحديد المساحات والإحداثيات الخاصة بها، للوقوف على مدى ملاءمتها لانشاء المحطة .

وفي سياق متصل ،  أكد المحافظ على أهمية تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المراكز والمدن، لمتابعة أعمال رفع المخلفات أولًا بأول، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام منشآتهم ، و المتابعة اليومية للتأكد من الالتزام بذلك.

كما وجه الدكتور حسام الدين فوزي  بحصر معدات منظومة النظافة التابعة لكل وحدة محلية، والوقوف حالتها الفنية ومدى جاهزيتها، لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في رفع كفاءة المنظومة .

فيما وقد ، تناول الاجتماع  بحث إشراك الجمعيات الأهلية بالقرى ، في تنفيذ خدمات الجمع المنزلي للمخلفات، للحد من الالقاء العشوائي بالترع والمصارف ، والتخلص من التراكمات العشوائية للمخلفات بالقرى.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي الاراضي

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