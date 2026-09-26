حملة مرورية مكبرة بدمياط لضبط الشارع

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط، مساء اليوم، حملة مرورية مكبرة أسفل الكوبري العلوي بمدينه دمياط، بقيادة الرائد السعيد شوقي، وذلك في إطار جهود مديرية أمن دمياط لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات بالشوارع والميادين.

حملة مرورية

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، بضرورة تكثيف الحملات المرورية ومتابعة الحالة المرورية والعمل على تحقيق السيولة والانضباط بشوارع المحافظة.

وتم خلال الحملة فحص عدد من المركبات وضبط المخالفات المرورية، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.