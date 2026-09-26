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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق بواجهة أحد معارض الموبيليا على طريق دمياط ـ بورسعيد

حريق
حريق
زينب الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط من السيطرة على حريق نشب بواجهة أحد معارض الموبيليا  على طريق بورسعيد - دمياط، وامتدت النيران إلى أحد المعارض المجاورة له.

بلاغ عن الحريق

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق بواجهة المعرض، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

أسباب الحريق

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان أسباب وملابسات اندلاع الحريق، فيما تم التأكد من عدم وجود خسائر بشرية جراء الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

دمياط محافظ دمياط حريق الطريق الدولى

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