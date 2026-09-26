تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور

شيعت جنازة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق اليوم من مسجد المشير طنطاوي، عقب أداء صلاة العصر، بحضور أفراد أسرته وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة.

وحضر عدد من رجال القضاء السابقين والحاليين ووزراء من بينهم المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس نادي القضاة وعدد كبير من القضاة والمستشارين

وتوفي صباح اليوم السبت ، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى أحد المستشفيات الخاصة

ويُعد المستشار أحمد الزند أحد أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث تولى عددًا من المناصب خلال مسيرته المهنية، من بينها منصب وزير العدل، كما شغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

وتولى أحمد الزند رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه بعد تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

وامتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم السبت.

مرض المستشار أحمد الزند

كان المستشار أحمد الزند قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم.