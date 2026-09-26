وزير شئون المجالس النيابية ناعيا المستشار أحمد الزند: وهب حياته لخدمة العدالة

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نعى المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية ببالغ الحزن وعميق الأسى، المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، القامة القضائية والوطنية الكبيرة، الذي رحل عن عالمنا تاركاً مسيرة حافلة بالعطاء.

وقال المستشار هاني حنا "إن المستشار أحمد الزند وهب حياته لخدمة العدالة، والدفاع عن استقلال القضاء المصري الشامخ، مؤدياً رسالته تجاه وطنه بكل إخلاص وتفانٍ".

وتقدم وزير شئون المجالس النيابية بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، وللأسرة القضائية جمعاء، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.