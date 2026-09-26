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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابني مظلوم.. أول تعليق من والد سعد لمجرد بعد اعتقاله في فرنسا

الفنان سعد لمجرد
الفنان سعد لمجرد
أوركيد سامي

خرج والد الفنان المغربي سعد لمجرد عن صمته، في أول تعليق له عقب الأنباء المتداولة بشأن اعتقال نجله في فرنسا، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، معربًا عن تمسكه ببراءته ومؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة صعبة لا يعلم تفاصيلها إلا الله.

وحرص والد سعد لمجرد على توجيه رسالة عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن دعمه الكامل لنجله، مؤكدًا أن ما صدر بحقه من حكم، من وجهة نظره، لا يتناسب مع ما قدمه فريق الدفاع من أدلة ودفوع خلال نظر القضية.

وكتب والد الفنان المغربي: «ولدي سعد مظلوم، مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، حكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة التي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة».

وأضاف في رسالته معبرًا عن حجم الأزمة التي تمر بها الأسرة: «حالنا أنا وزوجتي إلا نزهة سعد ووالدتها، حالنا لا يعلمه إلا الله سبحانه».

وجاءت رسالة والد سعد لمجرد بالتزامن مع تداول تقارير إخبارية عربية تتحدث عن اعتقال الفنان المغربي في الساعات الأولى من اليوم السبت 26 سبتمبر، على خلفية تنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنوات مضت.

تفاصيل قضية سعد لمجرد في فرنسا

وتعود بداية القضية إلى عام 2018، عندما تقدمت شابة فرنسية ببلاغ اتهمت فيه سعد لمجرد بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق بمدينة سان تروبيه الواقعة جنوب شرق فرنسا، عقب سهرة جمعتهما.

وعقب البلاغ، باشرت السلطات الفرنسية إجراءات التحقيق في الواقعة، وخضع الفنان المغربي للتحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا وفق شروط وإجراءات قضائية، لتستمر القضية بعد ذلك لسنوات وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

ومنذ بداية الأزمة، أصبحت القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني العربي، خاصة في ظل الشهرة الواسعة التي يتمتع بها سعد لمجرد، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة داخل المغرب والوطن العربي وخارجه.

سعد لمجرد يتمسك بموقفه

وخلال مراحل القضية المختلفة، واصل سعد لمجرد التأكيد على تمسكه ببراءته ونفي الاتهامات الموجهة إليه، بينما تحرك فريق دفاعه قانونيًا لتقديم دفوع وأدلة أمام الجهات القضائية الفرنسية، في محاولة لإثبات موقفه والطعن في الرواية المقدمة ضده.

وأثرت القضية بشكل واضح على حياة سعد لمجرد الشخصية والفنية، إذ ظل اسمه حاضرًا في وسائل الإعلام لسنوات، كما واجه ضغوطًا وانتقادات من جانب البعض، في الوقت الذي واصل فيه عدد كبير من جمهوره مساندته والدعوة إلى انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والأحكام القضائية.

كما انعكست الأزمة على نشاطه الفني في فترات مختلفة، حيث واجهت بعض حفلاته في عدد من الدول عراقيل أو إلغاءات، في ظل الجدل المستمر حول القضية ومطالبات من بعض الجهات بعدم مشاركته في فعاليات فنية.

مسيرة فنية مستمرة رغم الأزمة

ورغم الضغوط التي رافقت القضية، حافظ سعد لمجرد على حضوره في الساحة الغنائية العربية، واستمر في طرح أعمال فنية جديدة حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

ومن أبرز الأعمال التي ارتبطت باسمه خلال تلك الفترة أغنية «من أول دقيقة»، التي جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في الوطن العربي، لتصبح واحدة من الأعمال البارزة في مسيرته خلال السنوات الأخيرة.

ويترقب جمهور سعد لمجرد خلال الساعات المقبلة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بوضعه القانوني والإجراءات التي ستتخذ بحقه، في الوقت الذي تستمر فيه عائلته في التعبير عن دعمها له وتمسكها بموقفها من القضية.

وتأتي تصريحات والده الأخيرة لتكشف عن الحالة النفسية الصعبة التي تعيشها الأسرة، في ظل التطورات القضائية الأخيرة، مؤكدًا أن العائلة تتمسك برؤيتها لما حدث، وتعتبر أن نجلها تعرض للظلم، بينما تظل تفاصيل القضية وأحكامها خاضعة للإجراءات والقرارات القضائية الفرنسية.

https://www.instagram.com/p/DdwM4rrlIE-/?stkn=MThzZ2pqMHQwZnJ3dQ==

الفنان سعد لمجرد اخبار الفن نجوم الفن

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