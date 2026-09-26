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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار البيض اليوم السبت، بالبورصة والأسواق ووصلنا إلى مستويات لم تصل إليه من قبل منذ شهور ، مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع  مع المزيد خلال الفترة المقبلة.


ووصلت سعر كرتونة البيض إلي 105 جنيهًا بالمزرعة وهذا لم يحدث من شهور ويرجع ذلك إلي زيادة  القوة الشرائية بالتزامن مع العام الدراسي.  

أسعار كرتونة البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 125جنيه، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.


واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 100 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 120جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 140 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

وفى هذا الصدد ، قال رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أحمد نبيل إن سعر طبق البيض الأبيض لدى المنتجين كان يدور حول 60 جنيهًا في الأول من سبتمبر، قبل أن يرتفع خلال الفترة الحالية إلى مستويات تتراوح بين 110 و120 جنيهًا للطبق، في ظل تغيرات ملحوظة في حركة الطلب والمعروض داخل السوق.


35 % فائض في إنتاج البيض

وأكد رئيس شعبة بيض المائدة أن ارتفاع الأسعار الحالي لا يمكن اعتباره زيادة سعرية تقليدية، وإنما يأتي في إطار ما وصفه بـ«تصحيح المسار» بعد فترة طويلة عانى خلالها المنتجون من انخفاض أسعار البيض إلى مستويات لم تكن تتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن السوق المصرية لا تعاني من نقص في إنتاج البيض، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج لا يزال يتجاوز معدلات الاستهلاك المحلي بصورة كبيرة، حيث وصل إنتاج البيض في مصر قبل منتصف العام الجاري إلى ما يعادل نحو 135% من حجم الاستهلاك المحلي.


وأضاف أن هذه النسبة تعني وجود فائض في المعروض يقدر بنحو 35%، وهو ما انعكس على أسعار البيض خلال الفترات الماضية، وأدى إلى صعوبة تمكن المنتجين من تمرير الارتفاعات التي شهدتها تكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائي.
16 مليار بيضة إنتاج مصر بنهاية 2025

سعر البيض اليوم


ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 16 مليار بيضة بنهاية عام 2025، محققًا زيادة تقدر بنحو 14% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات اتحاد منتجي الدواجن.


ويعكس هذا النمو عودة جزء من الطاقات الإنتاجية التي كانت قد خرجت من السوق خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع الأزمات التي واجهها قطاع الدواجن، خاصة ما يتعلق بنقص مستلزمات الأعلاف وصعوبة توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج خلال عامي 2023 و2024.


عودة الطاقات الإنتاجية للسوق

وأشار نبيل إلى أن تحسن توافر العملة الأجنبية خلال عام 2025 ساهم في دعم القطاع وعودة عدد من الطاقات الإنتاجية إلى العمل مرة أخرى، إلى جانب دخول استثمارات جديدة في مجال إنتاج الدواجن وبيض المائدة.


وساهمت عودة هذه الطاقات في زيادة معدلات الإنتاج ورفع قدرة السوق المحلية على توفير احتياجات المستهلكين، إلا أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج خلال الفترة الماضية كانت أحد العوامل التي ضغطت على الأسعار، خاصة مع وجود فائض ملحوظ مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي.


«تصحيح المسار» بعد فترة من الخسائر

ويرى رئيس شعبة بيض المائدة أن التحرك الحالي في الأسعار يأتي في سياق إعادة التوازن إلى السوق، بعد فترة واجه فيها المنتجون ضغوطًا كبيرة نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

وأوضح أن انخفاض الأسعار لفترات طويلة أثر على قدرة بعض المنتجين على الاستمرار، في الوقت الذي تحمل فيه القطاع تكاليف مرتفعة مرتبطة بالأعلاف والتشغيل وباقي مستلزمات العملية الإنتاجية.

ومع تغير حركة السوق وارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية، تحركت الأسعار تدريجيًا، ليصل سعر طبق البيض الأبيض لدى المنتجين إلى مستويات تتراوح بين 110 و120 جنيهًا، مقارنة بنحو 60 جنيهًا في بداية سبتمبر.


وفرة الإنتاج لا تعني ثبات الأسعار

ورغم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، شدد نبيل على أن معدلات الإنتاج المحلية لا تزال مرتفعة وتتجاوز الاستهلاك، مؤكدًا أن وجود فائض إنتاجي لا يعني بالضرورة ثبات الأسعار عند مستويات منخفضة، إذ تتأثر السوق بعوامل متعددة تشمل تكلفة الإنتاج، وحركة الطلب، وحجم المعروض الفعلي، وقدرة المنتجين على الاستمرار.


ويأتي ذلك في إطار محاولات قطاع إنتاج بيض المائدة لاستعادة التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، بما يضمن استمرار المنتجين في العملية الإنتاجية والحفاظ على معدلات الإمداد للسوق المحلية.

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