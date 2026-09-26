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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارا واضحا بعد تذبذبات واضحة مابين ارتفاع وانخفاض خلال الآونة الأخيرة إلا انها استقرت بالمزرعة بسعر 68 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن اليوم


واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو لـ 68 جنيهًا بالمزرعة  ،وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها   كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 70 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيه .

كذلك  انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  105 جنيه بعدما كان سعرها 120 جنيهًا وتصل للمستهلك 115 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170 و  200جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

اسعار الدواجن اليوم


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر تمتلك إنتاجًا كبيرًا من الدواجن والبيض يحقق الاكتفاء الذاتي، مع وجود فائض للتصدير، مشيرًا إلى أن الإنتاج تجاوز 16.5 مليار بيضة سنويًا، بما يزيد على 45 مليون بيضة يوميًا، بينما تجاوز إنتاج الدواجن 4.5 مليون دجاجة يوميًا.

الدواجن

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح عبر قناة اكسترا نيوز، أن الإنتاج الحالي يعد من أكبر مستويات الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استمرار المنتجين في العملية الإنتاجية على مدار العام يمثل الأساس لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان استمرار الإتاحة.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن تحرك الأسعار خلال الفترة الحالية يأتي بعد أكثر من ستة أشهر من البيع بأقل من التكلفة، موضحًا أن انخفاض الأسعار تسبب في خسائر كبيرة للمربين، وأدى إلى خروج بعضهم من العملية الإنتاجية.

وأضاف أن استمرار الخسائر أسبوعًا بعد أسبوع وشهرًا بعد شهر يمثل نزيفًا كبيرًا لرأس مال المنتج، مؤكدًا أن استمرار الإنتاج والإتاحة يرتبطان بقدرة المنتج على الاستمرار في السوق.

الدواجن أسعار الدواجن البانيه سعر كيلو البانيه الفراخ البيضاء الفراخ الحمراء البيض

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