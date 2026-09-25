بمفهوم رياضي وعائلي.. هوندا تبحث عن SUV أكبر من بايلوت

تعمل هوندا على دراسة مشروع جديد لسيارة SUV كبيرة ذات 3 صفوف من المقاعد، يمكن أن تصبح أكبر طراز ضمن إصداراتها المقدمة عالميًا إذا حصلت الخطة على الاعتماد النهائي.

ويأتي المشروع في إطار توسيع حضورها في فئة السيارات العائلية كبيرة الحجم، خصوصًا في السوق الأمريكي الذي يحظى فيه هذا النوع من السيارات بحضور قوي، مع التركيز على توفير مساحة أكبر مقارنة بالطرازات الحالية.

هوندا بايلوت

تصميم جديد يتجاوز أبعاد بايلوت

تشير المعلومات المتداولة عالميًا حول السيارة المنتظرة إلى أنها ستتجاوز هوندا بايلوت من حيث الحجم بفارق ملحوظ، إذ تتحدث التقارير عن زيادة محتملة في الطول تصل إلى نحو 203 مم مقارنة بالجيل الحالي من بايلوت، وإذا تحققت هذه التقديرات، فقد يصل طول السيارة الجديدة إلى قرابة 5,286 مم، في حين يبلغ طول بايلوت الحالية نحو 5,083 مم.

سيارة هوندا ومنظومة هجينة محتملة

لم تحدد هوندا بصورة نهائية منظومات الدفع التي ستعتمد عليها السيارة الجديدة، إلا أن المؤشرات الأولية تتجه إلى إمكانية استخدام نظام هجين، ولا تقتصر هذه الفكرة على طراز هوندا وحده، إذ تشير المعلومات إلى إمكانية طرح منظومة مشابهة في سيارة كبيرة من علامة أكيورا التابعة للمجموعة، ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالمحرك وسعة البطارية والقوة الإجمالية غير محسومة في المرحلة الحالية.

مساحة أكبر ضمن فئة SUV العائلية

الزيادة المتوقعة في الطول لا ترتبط بالمظهر الخارجي فقط، بل يمكن أن توفر مساحة إضافية داخل المقصورة، خصوصًا مع اعتماد السيارة على ثلاثة صفوف من المقاعد، ويمنح امتداد قاعدة الهيكل والمساحة الإضافية المحتملة الشركة مجالًا لتقديم مقصورة موجهة للعائلات التي تحتاج إلى سعة أكبر من تلك المتوفرة في بايلوت.

توقعات السعر العالمي للسيارة المنتظرة

تشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار هوندا بايلوت موديل 2026 قد تبدأ عالميًا من 42,395 دولارًا، حيث لم يحدد السعر الرسمي بعد.