مواصفات كيا K5 2027 الجديدة.. وماذا عن السعر؟

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن K5 موديل 2027، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية المقدمة في الأسواق العالمية، مع تقديمها بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات ومنظومة القوة، وبسعر عالمي يبدأ من 27,690 دولارًا أمريكيًا للفئة الأساسية.

محرك كيا K5 بقوة 191 حصانًا

تعتمد كيا K5 2027 في إحدى نسخها على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر ويعمل بتقنية التنفس الطبيعي، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 191 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 245 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع توفر نظام الدفع الرباعي الكلي AWD.

كيا K5

نسخة كيا K5 بمحرك توين تيربو

تطرح كيا K5 2027 كذلك بمحرك أكثر قوة، يعتمد على 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر مع شاحني تيربو، ويستطيع هذا المحرك إنتاج 290 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 421 نيوتن متر، وبناقل حركة 8 سرعات.

كيا K5

وتتمكن هذه النسخة من السيارة كيا K5 2027 أن تسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية فقط.

كيا K5

تصميم السيارة كيا K5

تأتي السيارة كيا K5 بتصميم السيدان مع شبكة أمامية باللون الأسود، بالاضافة إلى شبكات سفلية، ومريات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وجنوط ذات طابع رياضي، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED.

كيا K5

أسعار كيا K5 موديل 2027 عالميًا

يبدأ سعر كيا K5 موديل 2027 عالميًا من 27,690 دولارًا أمريكيًا للفئة الأولى، وتتراوح أسعار الفئتين الثانية والثالثة بين 28,690 دولارًا و30,290 دولارًا أمريكيًا، في حين يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 33,490 دولارًا أمريكيًا.