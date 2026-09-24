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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب أنجولا: مواجهة محمد صلاح في القاهرة «هدية».. وأتمنى أن تكون بداية رحلة رائعة

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تحدث مارسوني سامبو، لاعب منتخب أنجولا، عن مواجهة منتخب مصر المرتقبة غدا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، معربًا عن سعادته بخوض أول مباراة له بقميص منتخب بلاده أمام الفراعنة والنجم محمد صلاح.

وقال سامبو في تصريحات نقلتها صحيفة «Walfoot»: «خوض مباراة مثل هذه يعد هدية ترحيبية رائعة، وستكون تحديًا مثيرًا وصعبًا بالنسبة لنا».

وأضاف: «نحن ندرك طبيعة الأجواء في إفريقيا، فالناس هناك شغوفون بكرة القدم لدرجة أنهم يتركون كل شيء لمشاهدة المباريات».

وتابع: «ستكون الأجواء تليق بمباراة كبرى، وسيكون ذلك تغييرًا حقيقيًا في المنافسة، إنها تجربة ستجعلني أقوى».

وعن مواجهة محمد صلاح، قال لاعب منتخب أنجولا: «لم يسبق لي اللعب ضده من قبل، إنها مواجهة كنت أراها عندما كنت أشاهد أبناء إخوتي يلعبون بلايستيشن».

واختتم تصريحاته: «آمل أن يكون هذا الاستدعاء بداية لرحلة رائعة مع منتخب أنجولا».

أنجولا منتخب مصر محمد صلاح

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