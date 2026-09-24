قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»
الأوضاع في السودان والصومال والقرن الأفريقي.. مباحثات بين وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
خانه التعبير| إبراهيم فايق ينتقد تصريحات حسام حسن عن الشناوي: مكانش يحب يسمعها من حسن شحاتة
هنصوم كام ساعة؟.. موعد شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر 2027
التعادل 1-1 يحسم قمة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
مجدي عبد الغني: تقييم حسام حسن للدوري خطأ.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة وعبدالمنعم أمام أنجولا
«سي آي إيه»: مخطط روسي لاستهداف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بمسيرات
منتخب البرتغال يفوز 1-0 على ويلز بدوري الأمم الأوروبية
نادر السيد: مصر قادرة على تخطي أنجولا.. واستبعاد الشناوي لا يقلل منه
منتخب النرويج يفوز على الدنمارك بثلاثية بدوري الأمم الأوروبية
التنمية المحلية: الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة العتبة أثناء التطوير.. وتوفير مسارات لسيارات الطوارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأرصاد»: أمطار خفيفة وشبورة بالصباح.. والملابس الصيفية لا تزال مناسبة

حالة الطقس
حالة الطقس

شددت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية على ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق خلال فترات الصباح الباكر خاصة مع وجود الشبورة المائية، موضحة أن الأجواء لا تزال تسمح بارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم، في ظل اعتدال الطقس فقط خلال فترات الليل مع التأكيد على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية.

 أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد سوف تشهد غدا الجمعة استمرارا للأجواء الخريفية المعتدلة مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة .. قائلة : "إن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام دون وجود أي ارتفاعات ملحوظة".

وأضافت غانم "أن البلاد لاتزال تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط" .. مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستصل إلى 32 درجة مئوية والمحسوسة 34 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات الصعيد أعلى درجات الحرارة خاصة الجنوب ، حيث ستصل العظمى خلال فترة النهار إلى 39 درجة مئوية.

استمرار الطقس الخريفي الحار والرطب خلال فترات النهار 

وأشارت إلى استمرار الطقس الخريفي الحار والرطب خلال فترات النهار غدا في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، فيما سيكون شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.. قائلة : "مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة وستسود أجواء معتدلة تماما في أغلب المحافظات، وكذلك خلال فترات الصباح الباكر، حيث ستنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وستكون أقل من ذلك في المدن الجديدة".

وأفادت بأن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا سيساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم محافظات شمال البلاد .. مشيرة إلى استمرار فرص سقوط أمطار بين ضعيفة إلى خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء، بنسبة حدوث ستصل إلى 20%.

وقالت : إن المناطق الداخلية ستشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث ستصل إلى 20% على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ، وقد تمتد فرص الأمطار بنسبة حدوث 10% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة ، وهو ما سيسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وساعات الليل..لافتة إلى استمرار فرص ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من وسط سيناء.

وحول حركة الملاحة البحرية .. أوضحت غانم أن حركة الملاحة سوف تشهد غدا اضطرابا على خليج السويس وخليج العقبة ، مع ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 5ر2 متر إلى 5ر3 متر.

وأكدت أن البلاد تشهد حاليا طقسا خريفيا معتدلا ؛ إلا أنه يتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين من التغيرات السريعة في الأحوال الجوية التي يشهدها فصل الخريف ، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وكشفت غانم عن أن فرص سقوط الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية وأقصى غرب البلاد تحديدا، ومناطق من شمال الوجه البحري.. موضحة أن شدة الأمطار تختلف من يوم إلى آخر.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل باستثناء يوم الاثنين الذي سيشهد ارتفاعا مؤقتا طفيفا في درجات الحرارة ، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

مركز التنبؤات والإنذار المبكر الأرصاد حذر شديد فترات الصباح الباكر الشبورة المائية الملابس الصيفية اعتدال الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

الملك عبدالله وولي العهد

الملك عبدالله الثاني يتناول غداءً متواضعًا في الأمم المتحدة برفقة ولي العهد

ترشيحاتنا

أندي روبرتسون

روبرتسون يكشف كواليس العمل مع كلوب وسلوت داخل ليفربول

محمد رأفت

إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ

منتخب قطر

قطر تبدأ خليجي 27 بالفوز على البحرين بثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد